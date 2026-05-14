قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القضية رقم 17.. محمد أضا يكشف سبب وقف القيد الجديد في الزمالك
كان مفقودا في كاب درعة.. العثور على جثة جندي أمريكي ثان بالمغرب
تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026
أعمال مستحبة في يوم عرفة.. أفضل الطاعات والأدعية لنيل المغفرة والرحمة
موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر مايو لـ4.7 مليون أسرة مستفيدة
عبد الغني العيادي: القارة الأوروبية تواجه تحديا أخلاقيا بعد عودة الحرب لأراضيها
أريد فقط أن أعيش.. صرخة طفل مصاب بضمور العضلات تتحول إلى رسالة إنسانية
15 بندا.. خطة دولية لنزع سلاح حماس ونقل السلطة في غزة
بدايات متواضعة وحلم كروي.. تفاصيل جديدة من رحلة توأم الكرة المصرية
رواشين جدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لبطولة خليجي 27
نهائي الكونفدرالية.. خوان بيزيرا يطلب المشاركة أساسيا مع الزمالك
رغم نفي أبو ظبي.. عراقجي يهاجم الإمارات على زيارة نتنياهو المزعومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

800 مليون دولار لدعم القطاع.. وزير البترول يشهد توقيع برنامج تمويلي جديد

كريم بدوي وزير البترول
كريم بدوي وزير البترول
أمل مجدى

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع البرنامج السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية  لصالح جمهورية مصر العربية، والذي يتضمن تمويلات تجارية بقيمة 800 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول.

وقع البرنامج المهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمحاسبة أمل طنطاوي نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، بحضور عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، واللواء حازم يحيى مساعد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وعقب التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي اعتزاز مصر بعمق العلاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية في قطاع الطاقة، مشيدًا بالدور المحوري لسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي في دعم التعاون الثنائي وتعزيز الشراكات الإقليمية بمجال الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع سوميد يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل والتعاون العربي والتعاون مع المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، في ضوء دوره الاستراتيجي في ربط الخليج العربي بالبحر المتوسط، ودعم أمن الطاقة الإقليمي، إلى جانب ما تمتلكه منطقة سوميد من بنية تحتية متطورة تسهم في تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال للسوق المحلي.

وثمّن الوزير التعاون القائم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وما توفره من برامج تمويلية تسهم في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، مؤكدًا التطلع إلى توسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يدعم خطط قطاع الطاقة المصري.

كما أكد المهندس كريم بدوي أن توقيع هذا البرنامج التمويلي يعكس الثقة المتزايدة من جانب مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة تنفيذ خطط التنمية، لاسيما في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يعد تأكيدًا على جاذبية الاقتصاد المصري ونجاح جهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة.

وفي سياق متصل، بحث وزير البترول والثروة المعدنية مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة فرص تعزيز أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة،  الي جانب التعاون القائم المتعلق بالبرامج التمويلية المخصصة لدعم احتياجات السوق المحلي، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء وقطاع الغاز الطبيعي المسال.

من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عن تقديره للتعاون البنّاء مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، مؤكدًا اعتزاز المؤسسة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة للهيئة المصرية العامة للبترول بلغ نحو 16 مليار دولار، بما أسهم في دعم إمدادات الطاقة ودفع جهود التنمية الاقتصادية.

كما وجه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدعوة إلى المهندس كريم بدوي للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المقرر عقده في العاصمة الأذربيجانية باكو

البترول الغاز النفط وزير البترول التعدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان

زكي عبدالفتاح

خاص - زكي عبدالفتاح: نصحت أندية أمريكا بعدم ضم إمام عاشور.. ويجب شكوى أدم وطني في الفيفا

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

كريم بدوي وزير البترول

800 مليون دولار لدعم القطاع.. وزير البترول يشهد توقيع برنامج تمويلي جديد

وزير التموين

وزير التموين يشهد توقيع برنامج العمل السنوي لعام 2026 بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

جانب من التوقيع

توقيع برنامج العمل السنوي بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2026

بالصور

صور تذكارية.. أبناء تامر حسني وطليقته رفقة محمد صلاح

أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح

بوسي تثير الجدل بفستان قصير فى أحدث ظهور لها

بوسي تثير الجدل
بوسي تثير الجدل
بوسي تثير الجدل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل
جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل
جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

عزاء عبد الرحمن أبو زهرة .. كبار نجوم الفن يُقدّمون واجب العزاء | صور

نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد