800 مليون دولار لدعم القطاع.. وزير البترول يشهد توقيع برنامج تمويلي جديد

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والسادة وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، توقيع البرنامج السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح جمهورية مصر العربية، والذي يتضمن تمويلات تجارية بقيمة 800 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول.

وقع البرنامج المهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمحاسبة أمل طنطاوي نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للشئون المالية والاقتصادية، بحضور عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، واللواء حازم يحيى مساعد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وعقب التوقيع، أكد المهندس كريم بدوي اعتزاز مصر بعمق العلاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية في قطاع الطاقة، مشيدًا بالدور المحوري لسمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي في دعم التعاون الثنائي وتعزيز الشراكات الإقليمية بمجال الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع سوميد يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل والتعاون العربي والتعاون مع المملكة العربية السعودية بصفة خاصة، في ضوء دوره الاستراتيجي في ربط الخليج العربي بالبحر المتوسط، ودعم أمن الطاقة الإقليمي، إلى جانب ما تمتلكه منطقة سوميد من بنية تحتية متطورة تسهم في تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال للسوق المحلي.

وثمّن الوزير التعاون القائم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وما توفره من برامج تمويلية تسهم في توفير جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، مؤكدًا التطلع إلى توسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يدعم خطط قطاع الطاقة المصري.

كما أكد المهندس كريم بدوي أن توقيع هذا البرنامج التمويلي يعكس الثقة المتزايدة من جانب مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة تنفيذ خطط التنمية، لاسيما في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة يعد تأكيدًا على جاذبية الاقتصاد المصري ونجاح جهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة.

وفي سياق متصل، بحث وزير البترول والثروة المعدنية مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة فرص تعزيز أوجه التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، الي جانب التعاون القائم المتعلق بالبرامج التمويلية المخصصة لدعم احتياجات السوق المحلي، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء وقطاع الغاز الطبيعي المسال.

من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عن تقديره للتعاون البنّاء مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، مؤكدًا اعتزاز المؤسسة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة للهيئة المصرية العامة للبترول بلغ نحو 16 مليار دولار، بما أسهم في دعم إمدادات الطاقة ودفع جهود التنمية الاقتصادية.

كما وجه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدعوة إلى المهندس كريم بدوي للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المقرر عقده في العاصمة الأذربيجانية باكو