وزير البترول: المرأة المصرية شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية القطاع

عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية احتفالية بعنوان «المرأة.. طاقة تقود المستقبل»، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات القطاع، وعضوات مجلسي النواب والشيوخ، ومحررات شئون البترول والطاقة بوسائل الإعلام، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية والخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والبترول والتعدين.

وخلال كلمته، أكد المهندس كريم بدوي أن المرأة المصرية تمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ محاور استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال دورها الفاعل والمؤثر في مختلف أنشطة الصناعة البترولية والتعدينية، مشيرًا إلى أن الكفاءات النسائية داخل القطاع نجحت في تقديم نماذج متميزة تعكس ما تمتلكه المرأة المصرية من خبرات وقدرات تسهم في دعم خطط التطوير والتحديث.

وأوضح الوزير أن نجاح المرأة في قطاع البترول والثروة المعدنية لا يقتصر على تقلد المناصب القيادية فقط، وإنما يمتد إلى مختلف مواقع العمل والتخصصات الفنية والإدارية والميدانية، مؤكدًا أن دور السيدات داخل القطاع هو دور حقيقي ومحوري في تنفيذ وإدارة الأعمال والمشروعات، وليس مجرد تمثيل رمزي.

وقال إن المسئوليات التي تتحملها السيدات داخل القطاع تُعد مسئوليات كبيرة ومعقدة، وقد أثبتن قدرة واضحة على إدارتها بكفاءة واقتدار، بما يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع في مجال تمكين المرأة والاستفادة من خبراتها في مختلف الأنشطة والتخصصات.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة تضمن تكافؤ الفرص، وتعزز من مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار، إلى جانب الاهتمام المستمر ببرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات النسائية القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات.

وشهدت الاحتفالية عقد جلستين حواريتين تناولتا جهود تمكين المرأة داخل قطاع البترول والثروة المعدنية، ودورها المتنامي في دعم خطط التطوير والتحديث، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الملهمة للقيادات النسائية في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتعدين والتسويق، فضلًا عن مناقشة سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم ملف تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في مختلف مواقع العمل داخل القطاع.

كما ناقشت الجلسات أهمية تطوير تجربة التمكين من خلال الاستثمار في العنصر البشري، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل الفني والإداري، والتعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات الدولية المتخصصة، بما يدعم رفع كفاءة الكوادر النسائية وتأهيلها للعمل في المجالات التخصصية والمواقع الإنتاجية المختلفة، خاصة في أنشطة التعدين والحقول ومنصات الحفر والمشروعات الصناعية.

تمكين المرأة في قطاع البترول

وأشاد المشاركون في الاحتفالية بالدعم الكبير الذي يوليه المهندس كريم بدوي لملف تمكين المرأة داخل القطاع، مؤكدين أن التوسع في إسناد رئاسة عدد من شركات قطاع البترول والثروة المعدنية إلى الكوادر النسائية يعكس رؤية تؤمن بالكفاءة والخبرة معيارًا أساسيًا لتولي المناصب القيادية، مشيرين إلى أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في مسار تمكين المرأة، وتسهم في تقديم نماذج ناجحة وملهمة للأجيال الجديدة من العاملات بالقطاع، بما يعزز ثقافة تكافؤ الفرص ويدعم تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف الأنشطة البترولية والتعدينية.

كما أكد المشاركون أن ما يشهده قطاع البترول والثروة المعدنية من نماذج نسائية ناجحة يعكس التطور الكبير في ثقافة العمل داخل القطاع، ويؤكد أن تمكين المرأة أصبح نهجًا مؤسسيًا تدعمه برامج بناء القدرات وتطوير الكفاءات، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الطاقات البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام الاحتفالية، تم التأكيد على أهمية استمرار تنظيم الفعاليات والحوارات التي تسلط الضوء على قصص النجاح والتجارب الملهمة للمرأة في قطاع البترول والثروة المعدنية، بما يعزز نشر ثقافة التمكين وتحفيز المزيد من الكوادر الشابة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التطوير والتنمية داخل القطاع.

وأدارت الجلسة الأولى رشا رمضان، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للشؤون المالية والاقتصادية ووكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، بمشاركة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، والمهندسة ريهام علفة، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، والمهندسة ريهام محمد علي، رئيس شركة السويس لمشتقات الميثانول، والصحفية مروة الغول، محررة شئون البترول والتعدين بموقع وجريدة اليوم السابع، والجيولوجية يسرا عثمان بالمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية.

كما أدارت الجلسة الثانية الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، بمشاركة النائبة عايدة محيي الدين، عضو مجلس النواب، والنائبة المهندسة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، وهبة عبد القادر، رئيس شركة النيل للبترول، والمهندسة لمياء أنس، مدير عام المكتب الفني بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.