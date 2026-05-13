قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم
نائب إيراني: أمريكا وإسرائيل يخططان لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد طهران
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
الإسكان: تنفيذ أكثر من 809 آلاف وحدة ضمن سكن لكل المصريين ومتابعة التمويل العقاري للمستفيدين
غرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. تعليم مطروح تحذر الطلاب وأولياء الأمور
بتهمة نشر أخبار كاذبة.. أحمد دومة يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة
وزير البترول: المرأة المصرية شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية القطاع
فلكيا.. أول أيام عيد الأضحى 2026.. ووقفة عرفات في هذا الموعد
ترامب يدرس تغيير اسم العملية العسكرية ضد إيران إلى “المطرقة الثقيلة”.. ما السبب؟
الولاية الـ51.. ترامب ينشر خريطة جديدة لفنزويلا عليها العلم الأمريكي
الوزير: إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة تدريب وتأهيل سائقي النقل الثقيل والحافلات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: المرأة المصرية شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية القطاع

صورة تذكارية لوزير البترول مع الحضور
صورة تذكارية لوزير البترول مع الحضور
أمل مجدى

عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية احتفالية بعنوان «المرأة.. طاقة تقود المستقبل»، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقيادات القطاع، وعضوات مجلسي النواب والشيوخ، ومحررات شئون البترول والطاقة بوسائل الإعلام، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية والخبراء والمتخصصين في مجالات الطاقة والبترول والتعدين.

وخلال كلمته، أكد المهندس كريم بدوي أن المرأة المصرية تمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ محاور استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال دورها الفاعل والمؤثر في مختلف أنشطة الصناعة البترولية والتعدينية، مشيرًا إلى أن الكفاءات النسائية داخل القطاع نجحت في تقديم نماذج متميزة تعكس ما تمتلكه المرأة المصرية من خبرات وقدرات تسهم في دعم خطط التطوير والتحديث.

وأوضح الوزير أن نجاح المرأة في قطاع البترول والثروة المعدنية لا يقتصر على تقلد المناصب القيادية فقط، وإنما يمتد إلى مختلف مواقع العمل والتخصصات الفنية والإدارية والميدانية، مؤكدًا أن دور السيدات داخل القطاع هو دور حقيقي ومحوري في تنفيذ وإدارة الأعمال والمشروعات، وليس مجرد تمثيل رمزي.

وقال إن المسئوليات التي تتحملها السيدات داخل القطاع تُعد مسئوليات كبيرة ومعقدة، وقد أثبتن قدرة واضحة على إدارتها بكفاءة واقتدار، بما يعكس التطور الكبير الذي يشهده القطاع في مجال تمكين المرأة والاستفادة من خبراتها في مختلف الأنشطة والتخصصات.

وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة تضمن تكافؤ الفرص، وتعزز من مشاركة المرأة في مواقع اتخاذ القرار، إلى جانب الاهتمام المستمر ببرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات النسائية القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في صناعات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات.

وشهدت الاحتفالية عقد جلستين حواريتين تناولتا جهود تمكين المرأة داخل قطاع البترول والثروة المعدنية، ودورها المتنامي في دعم خطط التطوير والتحديث، إلى جانب استعراض عدد من التجارب الملهمة للقيادات النسائية في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتعدين والتسويق، فضلًا عن مناقشة سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لدعم ملف تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في مختلف مواقع العمل داخل القطاع.

كما ناقشت الجلسات أهمية تطوير تجربة التمكين من خلال الاستثمار في العنصر البشري، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل الفني والإداري، والتعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات الدولية المتخصصة، بما يدعم رفع كفاءة الكوادر النسائية وتأهيلها للعمل في المجالات التخصصية والمواقع الإنتاجية المختلفة، خاصة في أنشطة التعدين والحقول ومنصات الحفر والمشروعات الصناعية.

تمكين المرأة في قطاع البترول

وأشاد المشاركون في الاحتفالية بالدعم الكبير الذي يوليه المهندس كريم بدوي لملف تمكين المرأة داخل القطاع، مؤكدين أن التوسع في إسناد رئاسة عدد من شركات قطاع البترول والثروة المعدنية إلى الكوادر النسائية يعكس رؤية تؤمن بالكفاءة والخبرة معيارًا أساسيًا لتولي المناصب القيادية، مشيرين إلى أن هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في مسار تمكين المرأة، وتسهم في تقديم نماذج ناجحة وملهمة للأجيال الجديدة من العاملات بالقطاع، بما يعزز ثقافة تكافؤ الفرص ويدعم تحقيق المزيد من النجاحات في مختلف الأنشطة البترولية والتعدينية.

كما أكد المشاركون أن ما يشهده قطاع البترول والثروة المعدنية من نماذج نسائية ناجحة يعكس التطور الكبير في ثقافة العمل داخل القطاع، ويؤكد أن تمكين المرأة أصبح نهجًا مؤسسيًا تدعمه برامج بناء القدرات وتطوير الكفاءات، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الطاقات البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام الاحتفالية، تم التأكيد على أهمية استمرار تنظيم الفعاليات والحوارات التي تسلط الضوء على قصص النجاح والتجارب الملهمة للمرأة في قطاع البترول والثروة المعدنية، بما يعزز نشر ثقافة التمكين وتحفيز المزيد من الكوادر الشابة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التطوير والتنمية داخل القطاع.

وأدارت الجلسة الأولى رشا رمضان، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للشؤون المالية والاقتصادية ووكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، بمشاركة النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، والمهندسة ريهام علفة، رئيس شركة الإسكندرية للبترول، والمهندسة ريهام محمد علي، رئيس شركة السويس لمشتقات الميثانول، والصحفية مروة الغول، محررة شئون البترول والتعدين بموقع وجريدة اليوم السابع، والجيولوجية يسرا عثمان بالمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية.

كما أدارت الجلسة الثانية الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، بمشاركة النائبة عايدة محيي الدين، عضو مجلس النواب، والنائبة المهندسة مروة بوريص، عضو مجلس النواب، وهبة عبد القادر، رئيس شركة النيل للبترول، والمهندسة لمياء أنس، مدير عام المكتب الفني بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

البترول الغاز التعدين الثروة المعدنية وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيد ميلاد لميس الحديدي

من «واحدة في الشلة» إلى زوجة عمرو أديب.. ظهور دينا طلعت في عيد ميلاد لميس الحديدي يُثير الجدل|صور

البنك المركزي

البنك المركزي ينفي وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا

مشغولات ذهبية

عاودت الارتفاع .. مُفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء بمصر

الدولار

بعد ارتفاعه .. أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه

الدولار

عقب صعوده .. سعر الدولار الآن في مصر

وحدات سكنية

100 ألف شقة إيجار من الدولة .. اعرف التفاصيل والفئات المُستحقة

وحدات سكنية

البداية 30 ألف جنيه .. شقق إيجار شهري بإمكانية التملك لاحقًا

مضيق هرمز

قبل زيارة ترامب .. اتفاق «أمريكي ـ صيني» مُفاجئ بشأن مضيق هرمز

ترشيحاتنا

البطلة أميرة محمد في رفع الأثقال

أميرة محمد بطلة رفع الأثقال بجامعة طنطا: سأرفع راية مصر في الأولمبياد ودورة البحر المتوسط| صور وفيديو

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالغربية في أول أيامها.. ويؤكد: 13506 طلاب يؤدون الامتحانات داخل 179 لجنة بالمحافظة

تصميم خاص بالتقرير

بالمستندات| 11 عمارة داخل الحرم الجامعي.. كيف تحولت أرض تعليمية بجامعة سوهاج إلى مشروع سكني مثير للجدل؟

بالصور

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية
وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

فستان غير تقليدي.. نادين نجيم تستعرض جمالها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟.. خبراء يفسرون الظاهرة الشائعة

لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟
لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟
لماذا يزداد الشعور بالحزن ليلًا؟

تحذير عاجل ..ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول ملعقتي عسل يوميا؟

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي للكلية الفنية العسكرية

واقعة وزير الزراعة

"أحرجتك! أنت متعرفش تكلفة الفدان كام أصلا".. القصة الكاملة لواقعة وزير الزراعة ودكتور البحوث الزراعية

صورة اليراعات المضيئة

لن يشاهدها الأبناء.. علماء يحذرون: نحن آخر جيل يرى الخنافس المضيئة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: قمة أفريقيا وفرنسا في كينيا والتعاون المصري لمستقبل القارة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملكة أحمس ميريت آمون

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : الإسكندرية كلمة السر .. كيف صنعت مصر وفرنسا شراكة تتحدث بلغة المستقبل

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

المزيد