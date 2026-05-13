البنك الزراعي المصري يواصل تنفيذ مبادرته الإنسانية سكة خير لتوزيع كوبونات السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بمناسبة عيد الأضحى

يواصل البنك الزراعي المصري تنفيذ مبادرته الإنسانية «سكة خير»، التي أطلقها مؤخراً ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية، حيث يجوب قيادات البنك مختلف المحافظات لتوزيع كوبونات سلع غذائية على عشرات الآلاف من الأسر الأكثر احتياجاً، لمساعدتهم في توفير اللحوم والمواد التموينية والسلع الأساسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وتأتي المبادرة تأكيداً على الدور المجتمعي للبنك في دعم الأسر الأولى بالرعاية بجميع أنحاء الجمهورية، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهلهم وإدخال البهجة والسرور عليهم خلال العيد.

وتأتي المبادرة في إطار الدور الوطني والتنموي للبنك الزراعي المصري، وحرصه على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال مساندة الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم، لمساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة وارتفاع التكاليف، بالتنسيق مع المحافظين في مختلف المحافظات.

وتحرص قيادات البنك الزراعي المصري، برئاسة محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي، على تكثيف زياراتها إلى مختلف محافظات الجمهورية، وعقد لقاءات مع السادة المحافظين، ضمن برنامج عمل مكثف خلال الأيام المقبلة، لتسليم كوبونات المساهمات الغذائية، والتأكيد على الدور المجتمعي للبنك، إلى جانب دوره التنموي في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، بما يعكس التزامه الدائم بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وحول المبادرة، أكدت ميرا يوسف، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، حرص البنك على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المحافظات الحدودية، وذلك في إطار دوره في المسؤولية المجتمعية، وتفعيلًا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يمثل أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها نموذجًا ملهمًا في توفير مظلة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية في مختلف ربوع مصر، من خلال التعاون مع السادة المحافظين، والأجهزة التنفيذية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

وأشارت إلى أن مبادرة «سكة خير»، التي أطلقها البنك مؤخرًا ضمن استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية، تستهدف تحقيق أثر فعلي ومستدام في المجتمع، من خلال دعم العديد من القطاعات المرتبطة بجودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، بما يسهم في ترسيخ وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، مؤكدة أن من بين أهداف المبادرة مد يد العون للأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، عبر توفير السلع الغذائية الأساسية والمواد التموينية واللحوم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لمساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة اليومية.

وأوضحت أن البنك سيقوم بتوزيع كوبونات السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع السادة المحافظين، والأجهزة التنفيذية، ومديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، على أن يتمكن حاملو هذه الكوبونات من استبدالها عبر منافذ «أمان» المنتشرة بمختلف المحافظات، واستخدامها في شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية والمواد التموينية، وفقًا للقيمة المالية المحددة لكل كوبون