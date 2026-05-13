«استقلالك المادي سر قوتك» .. رسالة على تورتة عيد ميلاد الإعلامية لميس الحديدي | شاهد

احتفلت الإعلامية لميس الحديدي بعيد ميلادها رفقة عدد من صديقاتها المقربات، في أجواء لافتة خطفت الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت لميس الحديدي خلال الاحتفال وهي تقطع تورتة كُتب عليها عبارة: «استقلالك المادي سر قوتك»، وهي الجملة التي أثارت تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وجاء الاحتفال بالتزامن مع تداول أنباء حول زواج الإعلامي عمرو أديب، ما دفع البعض للربط بين الرسالة المكتوبة على التورتة وتوقيت الاحتفال، وسط تفاعل كبير من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شاركت الإعلامية لميس الحديدي رسالة شكر وامتنان لجمهورها وعائلتها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتبت لميس الحديدي: «رسالة خاصة جدًا، لا أكتب عن مشاعري كثيرًا، فأعتبرها دائمًا شأنًا يخصني وحدي، لكن هذه المرة وهذا اليوم بالذات عيد ميلادي في عنقي دَيْن يجب أن أسدده لكم جميعًا، ليس فقط لمحبتكم اليوم، ولكن طوال الفترة الماضية. هو دينٌ من الامتنان والشكر والعرفان لكل الحب الذي غمرني من كل مكان من أهلي وأصدقائي وزملائي وجمهوري، وبخاصة هؤلاء الذين لا يعرفونني شخصيًا، الذين يقابلونني في أي مكان وكأنني واحدةٌ منهم، كل سيدة قابلتني وأخذتني بالحضن بمحبة غامرة».

وأضافت: «كل من كتب عني كلمة حب أو تقدير أو تهنئة، كل شخص من داخل مصر أو خارجها أرسل لي رسالة محبة، إلى كل هؤلاء، هي رسائل ليست من مجهولين، فأنا أعرفكم جميعًا، قد لا أعرف أسماءكم لكنني أعرفكم جيدًا نساءً ورجالًا، أعرفكم لأنني في بيوتكم كل ليلة وأنتم معي كل ليلة لسنوات».

واستكملت: «عرفتوني في كل أحوالي؛ سعيدة، حزينة، محتفلة، مريضة، كنت دائمًا معكم وكنتم معي، فولدت بيننا علاقة وكأنني واحدة منكم، وأنا واحدة منكم من أرض هذا البلد الطيب الذي علمني أبي – رحمه الله – كيف أتشبث به وكيف يكون معنى الوطن».

وأشارت: «إليكم جميعًا، إلى كل من قدم لي مددًا من الحب والدعم، وهو مدد لأنه بحمد الله لم ينقطع، إليكم جميعًا شكراً، فمن هذا المدد تأتي القوة، ومنه تولد العزيمة، وتتجدد السعادة».

كما وجهت رسالة شكر لعائلتها، قائلة: «شكرًا لأمي التي قضت عمرها تدعمني وتعلمني حتى بعد أن زادت سنوات عمري، فما زلت طفلتها وما زلت أتعلم منها، ربنا يخليها لي (وهذه نعمة). شكرًا لأخي الذي يقف صلبًا قويًا في ظهري وظهر ابني دائمًا (وهذه نعمة). شكرًا لابني الذي كنت أراه دائمًا طفلًا فإذا به رجل يمنحني الحب والسند، ويختار لي عروسًا جميلة أصبحت ابنتي وأكملت العائلة سعادة (وتلك أيضًا نعمة)».

وأكدت: «شكرًا لأصحابي البنات "جيش الجميلات"، الدعم الذي لا ينقطع، واللواتي أثبتن أن الصداقة الحقيقية ليست وهمًا وليست من المستحيلات، ولا يجب أبدًا أن نكفر بها مهما حدث، الأصحاب الحلوون رزق ونعمة، نعم الله لا تُعد ولا تُحصى».

واختتمت: «طيب… نفسك في إيه يا لميس في عيد ميلادك؟ غير الهدايا طبعًا والصحة والستر؟ نفسي ابني نور يكون سعيد، وأمي ربنا يديها الصحة، وأرجع شغلي بقى علشان وحشتوني. نعم الله كثيرة كثيرة، (ولئن شكرتم لأزيدنكم)، ومن قبل ومن بعد الحمد لله الحمد لله الحمد لله».