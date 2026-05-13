ميرنا طنطاوي تحصد 3 ميداليات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكبار

توجت اللاعبة ميرنا طنطاوي لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بـ ثلاث ميداليات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للكبار بالإسماعيلية.

وجاءت ميداليات ميرنا بواقع الميدالية الفضية في منافسات الخطف برفع 79 كجم والميدالية البرونزية في منافسات الكلين والنتر برفع 98 كجم والميدالية الفضية في منافسات المجموع بمجموع 177 كجم ضمن منافسات وزن أقل من 53 كجم.

وتستضيف الإسماعيلية منافسات بطولة أفريقيا للكبار وبطولة البحر المتوسط لرفع الأثقال، خلال الفترة من 10 إلى 16 مايو الجاري، بمشاركة 27 دولة أفريقية ومتوسطية، في حدث رياضي كبير يؤكد من جديد قدرة مصر على تنظيم أكبر البطولات القارية والدولية بأعلى مستوى فني وتنظيمي.

وجاء جدول منافسات منتخب مصر في البطولة الإفريقية للكبار كالتالي:

* نورا عصام حلمي وزن 58 كجم — الأربعاء الساعة 10 صباحًا.

* هاجر رشدي وزن 63 كجم — الأربعاء الساعة 4 عصرًا.

* شيماء عبدالناصر وزن 69 كجم — الخميس الساعة 12 ظهرًا.

* روفيدة فتحي وزن 77 كجم — الخميس الساعة 4 عصرًا.

* سارة سمير وزن 86 كجم — الجمعة الساعة 3 عصرًا.

* ميار عبدالقادر وفاطمة صادق وزن +86 كجم — الجمعة الساعة 3 عصرًا.

* أحمد حسين ونور الدين زكي وزن 65 كجم — الأربعاء الساعة 6 مساءً.

* أحمد سعيد وزن 71 كجم — الخميس الساعة 2 ظهرًا.

* عبد الرحمن يونس وزن 88 كجم — الجمعة الساعة 5 مساءً.

* أحمد عاشور وكريم كحلة وزن 94 كجم — الجمعة الساعة 7 مساءً.

* أحمد جمال ومحمود حسني وزن 110 كجم — السبت الساعة 12 ظهرًا.