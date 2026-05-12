رياضة

برشلونة يرد على رئيس ريال مدريد في بيان رسمي

حسام الحارتي

رد نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني على رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريث في مؤتمر صحفي عقد اليوم تطرق فيه بالحديث مجدداً عن قضية نيجريرا.

وذكر النادي في بيان له : في ضوء المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريث، نحيطكم علماً بأن قسمنا المعني بالشؤون القانونية يدرس بعناية ما صدر عنه من تصريحات واتهامات، ويتم حالياً تحليلها وتقييم الخطوات المقبلة. هذا وسنبلغكم لاحقاً بالمواقف والقرارات التي سيتخذها نادي برشلونة في هذا الصدد."

وتُوّج برشلونة بلقب الدوري الإسباني للموسم الثاني توالياً، بعدما تغلّب على ريال 2-0 في الكلاسيكو على ملعب كامب نو الأحد، قبل ثلاث مراحل من نهاية البطولة.

في المقابل، ودّع النادي الملكي دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي أمام بايرن ميونيخ الألماني، ليخرج من الموسم الحالي أيضاً خالي الوفاض.

أعلن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريث، الثلاثاء، دعوته إلى انتخابات جديدة مع تأكيده الترشح مجدداً، مستبعداً في الوقت ذاته فكرة الاستقالة، وذلك في أعقاب موسم ثانٍ على التوالي يخرج فيه النادي الملكي خالي الوفاض.

وقال بيريث (79 عاماً) خلال مؤتمر صحافي "لن أستقيل"، مضيفاً أن هناك حملة "عبثية" تستهدفه شخصياً والنادي، على حد تعبيره.

ويقود الفريق حالياً المدرب ألفارو أربيلوا الذي خلف شابي ألونسو في كانون الثاني/يناير، إلا أن استمراره في منصبه الموسم المقبل لا يبدو مرجّحاً، في ظل تقارير تربط النادي بإمكانية عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويُعد هذا الموسم الثاني توالياً الذي ينهيه ريال مدريد دون أي لقب كبير.

كما شهدت الفترة الأخيرة حالة من التوتر داخل النادي، حيث عبّر بعض المشجعين عن استيائهم من النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب ما اعتبروه ضعفاً في الالتزام، إلى جانب تقارير عن مشادات متكررة في مركز التدريبات، بينها حادثة تسببت في نقل لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي إلى المستشفى.

ودافع بيريث عن قراره الترشح لولاية جديدة، معتبراً أن ذلك جاء في مواجهة ما وصفه بـ"حملة عبثية" تستهدف نادي العاصمة.

وقال بيريث "اتخذت هذا القرار لأن وضعاً عبثياً تم خلقه بهدف تشكيل موجة من الرأي العام ضد مصالح ريال مدريد".

وأضاف "لقد أمضيت 26 عاماً هنا، وكانت فترة رائعة".

كما هاجم بيريث ما اعتبره حملات إعلامية وشخصيات أخرى تستغل النتائج السلبية هذا الموسم لاستهدافه شخصياً.

وتابع قائلاً "أريد وضع حد لهذا التيار المعادي لريال مدريد الذي يسعى إلى تدمير النادي".

وأعلن أن ترشحه يهدف إلى "إعادة أصول النادي إلى أعضائه"، مضيفاً "إذا أراد أي شخص الترشح، فعليه ألا يكتفي بالادعاء، بل أن يوضح ما الذي ينوي القيام به وكيف سيُموّل ذلك".

