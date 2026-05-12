الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
نجلاء العسيلي : تنظيم السوق العقارية خطوة استراتيجية لحماية المواطن ودعم الاقتصاد

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب،أن اهتمام الدولة بملف تنظيم السوق العقارية يعكس رؤية واضحة لتعزيز دور قطاع التطوير العقاري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أن هذا القطاع يساهم بشكل مباشر في توفير فرص عمل ودعم خطط التنمية الشاملة.

وأوضحت العسيلي   في تصريح خاص، لـ"صدى البلد"، أن التوجه نحو إنشاء كيان موحد للمطورين العقاريين يمثل خطوة مهمة لضبط السوق وحمايته من العشوائية والدخلاء، بما يضمن وجود قواعد واضحة تنظم العلاقة بين الدولة والمطورين والمواطنين، ويعزز من مبادئ الشفافية والحوكمة داخل القطاع.

وأضافت أن تصنيف المطورين وفق قدراتهم المالية والفنية سيحقق مزيدًا من الانضباط، ويساهم في حماية المواطنين الحاجزين من أي تعثرات محتملة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المطورين الجادين ودعم استدامة السوق العقارية.

وشددت عضو مجلس النواب على أن إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم السوق العقارية خطوة ضرورية في هذه المرحلة، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الدولة، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستسهم في تعزيز تنافسية العقار المصري على المستويين الإقليمي والدولي، ودعم جهود تصدير العقار وجذب الاستثمارات.

واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن تنظيم السوق العقارية لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن والمستثمر، وضمان استقرار هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

