قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي من نيروبي: حريصون على تنمية موارد حوض النيل بما يحقق المنفعة المشتركة
رئيس الوزراء يُتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى عدد من الوزارات والجهات
ترامب: إيران ستتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي
إيران تهدد بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% حال تعرضها لهجوم جديد
الرئيس السيسي: نتطلع للارتقاء بالعلاقات مع كينيا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة
قتلى ومصابون في صفوف جيش الاحتلال.. هزة ضخمة في أركان إسرائيل| تفاصيل
وزير الحرب الأمريكي: لدينا خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر
تراجع ملحوظ في الزيت والفول.. خريطة أسعار السلع الأساسية اليوم
رويترز عن مسئول بالبنتاجون: تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار
وظائف جديدة بالدولة.. مسابقة لشغل 4517 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف
مصر وإفريقيا في عهد الرئيس السيسي.. من استعادة الحضور لتوسيع الشراكة الشاملة
بدلاً من الزحام.. السكك الحديدية تتيح حجز تذاكر القطارات «أون لاين» قبل عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: قطاع التطوير العقاري يحظى باهتمام كبير لدوره المحوري في دفع النمو الاقتصادي

رئيس الوزراء يؤكد الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري لما له من دور محوري في دفع النمو الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل
رئيس الوزراء يؤكد الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري لما له من دور محوري في دفع النمو الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل
أ ش أ

 أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء بوجه عام، لما له من دور محوري في دفع النمو الاقتصادي وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وشدد رئيس مجلس الوزراء ، على الضرورة القصوى لتنظيم السوق العقارية، بما يخدم التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة في مختلف قطاعاتها، وبما يسهم في تحقيق الانضباط المستهدف للقطاع العقاري في مصر بشكل عام، والالتزام بالشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف (المستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين)، وبما يعمل على تنظيم العلاقة بين تلك الأطراف من خلال قواعد واضحة، كما تعمل الحكومة على توفير قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، الأمر الذي يسهم في تنقية السوق من المطورين غير المنتظمين.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس مجلس الوزراء، إجراءات تنظيم السوق العقارية، في اجتماع حضره كل من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين؛ يستهدف تنظيم هذه الصناعة الحيوية وحمايتها من الدخلاء؛ وكذا حماية الحاجزين، وبما يضمن الالتزام بالشفافية والحوكمة، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.

وأضاف: من المقرر أن يتولى هذا الكيان تصنيف المطورين العقاريين لعدة شرائح وفقا لقدراتهم المالية والفنية، وذلك تجنبا لدخول أي مطور عقاري ليست لديه الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ أو تطوير مشروع كبير، بما يعمل على حماية المواطنين الحاجزين، وكذلك عدم الإضرار بسُمعة المطورين الجادين، لافتا إلى أن الدولة تستهدف الحفاظ على استدامة قطاع العقارات ومنع أي تعثرات قد تسيء إلى سمعته، خاصة ما يتعلق بتأخر تسليم بعض المشروعات، أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات.

كما تمت الإشارة إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتنمية السوق العقارية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات والمقترحات المتعلقة بتنظيم السوق العقارية من مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية، بما يسهم في تحقيق استقرار الأسواق، ويعزز من تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات التعامل معها، بما يسهم في سرعة تنميتها وشغلها، وزيادة المعروض من الثروة العقارية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء دفع النمو الاقتصادي توفير الآلاف من فرص العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم سعيد

فاصل ولم يعد.. إلغاء حلقة إبراهيم سعيد مع فايق بشكل مفاجئ دون توضيح

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

عملة 10 و5 جنيهات

بعد الـ2 جنيه.. حقيقة إصدار الحكومة 10 و5 جنيهات معدنية

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

ترشيحاتنا

يوناني مصري

عرض فيلم "يوناني مصري" ضمن احتفالية المركز الثقافي اليوناني بالقاهرة..اليوم

عبد الرحمن

درة تنعى عبد الرحمن أبو زهرة بكلمات مؤثرة: أحد أعمدة الفن العربي

عبد الرحمن أبو زهرة

الفنان محمد إمام ينعى الراحل عبد الرحمن أبو زهرة

بالصور

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية بالمجان للكشف على الأسر الأولى بالرعاية بالمستشفى الجامعي

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مشروع المخابز الآلية بالزقازيق ويطمئن على جودة الخبز المدعم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المتهم

لاختصار الطريق.. القبض على سائق ميكروباص سار عكس الإتجاه في الجيزة

المتهم

سمح لشخص بالجلوس خارج نافذة السيارة..ضبط متهم بأداء حركات استعراضية في دمياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد