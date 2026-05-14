اقتصاد

الصناعات الغذائية المصرية نحو السعودية.. 563 مليون دولار صادرات ونمو قوي حتى 190%

ولاء عبد الكريم

نظّم المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورشة عمل فنية تحت عنوان «الاستعداد لزيارة وفد الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لمصر خلال يونيو 2026»، بمقر المجلس وبمشاركة الشركات الغذائية المدرجة ضمن قائمة الزيارة.
 

تكامل مؤسسي مشترك
 

أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، أن التعاون بين المجلس والهيئة ومكتب التمثيل التجاري في الرياض يمثل ركيزة أساسية لدعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق السعودي، عبر التعامل الاستباقي مع المتطلبات الفنية وتعزيز جاهزية المصانع.
 

أداء الصادرات السعودية
 

أشارت خيري إلى ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة من 489.1 مليون دولار في 2024 إلى 563.8 مليون دولار في 2025 بمعدل نمو 15.3%، فيما سجلت صادرات الربع الأول من 2026 نحو 150.2 مليون دولار، بما يعكس قوة الطلب واستقرار السوق.
 

نمو الشيكولاتة والبسكويت
 

تصدرت الشيكولاتة قائمة الصادرات بقيمة 90.9 مليون دولار بنمو 61.6%، تلتها منتجات الحبوب والبسكويت بنمو يتجاوز 109%، إلى جانب نمو قوي في زيوت الطعام بنسبة تفوق 190%، إلى جانب البطاطس والخضروات المجمدة والأجبان والعصائر.
 

محاور فنية متخصصة
 

استعرضت الورشة متطلبات الاستعداد لزيارة الوفد الفني من الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وآليات التعامل مع الملاحظات الفنية، وطرق إعداد الإجراءات التصحيحية، إضافة إلى الجولات الميدانية ومتطلبات الاعتماد.
وجهت مي خيري الشكر لجهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء في دعم منظومة الصادرات، وتكثيف التنسيق مع الجانب السعودي، بما يوسع فرص اعتماد الشركات المصرية ويعزز تنافسيتها في الأسواق العربية والدولية.

