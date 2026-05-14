مركز تحديث الصناعة ينفذ 446 خدمة ويدرب 422 عاملًا داخل المصانع



في أحدث تقرير حول أنشطة مركز تحديث الصناعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، أعلن المركز تنفيذ 446 خدمة فنية لصالح 277 عميلًا في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تدريب 422 عاملًا داخل المصانع.



تغطية قطاعات صناعية



وأوضح التقرير أن الخدمات الفنية تم تنفيذها في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والنسيج والطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والمنتجات الجلدية، إضافة إلى التجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة، كما قام المركز بتدريب 422 عاملًا داخل المصانع في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية وصناعة الأثاث والجلود، إلى جانب التجمعات الحرفية والإبداعية.



خدمات فنية موسعة



وأعلن حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز قام بتنفيذ 446 خدمة فنية لصالح 277 عميلًا، في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والنسيج والطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والمنتجات الجلدية، إلى جانب التجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة

كما قام المركز بتدريب 422 عاملًا داخل المصانع في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية وصناعة الأثاث والجلود، إلى جانب التجمعات الحرفية والإبداعية.



تشبيك صناعي واستثمار



وأوضح فهمي أن المركز نجح في التشبيك بين 8 شركات من الموردين والمصنعين بهدف إحلال الواردات وتوطين التصنيع المحلي، من ، إلى جانب عرض فرص استثمارية واعدة في مجالات صناعة الجرافين، وإعادة تدوير مياه الصرف، وصناعة الزجاج المسطح والمصفح، وتصنيع السيارات الكهربائية، وصناعة الملابس.



دراسات فنية متخصصة



كما أعد المركز تقريرًا فنيًا تناول دراسة إمكانية تحول مصر إلى مركز إقليمي لتجفيف الخضروات والفواكه، وتقريرًا فنيًا حول الوضع الحالي والمستقبلي لمهنة تجهيز الأسماك والجمبري بمحافظة الفيوم.