إجازة عيد الأضحى 2026.. التقديرات الفلكية تكشف موعد الوقفة وأول أيام العيد

مع اقتراب النصف الثاني من عام 2026، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمعرفة الموعد المتوقع لعيد الأضحى المبارك، خاصة في ظل ارتباط المناسبة بالإجازات الرسمية والاستعدادات الخاصة بالسفر والتجمعات العائلية وموسم الحج.

وأظهرت التقديرات الفلكية الأولية أن يوم عرفة سيوافق الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يُرجح أن يكون الأربعاء 27 مايو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يُحسم الموعد النهائي وفق الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة.

يوم عرفة.. مناسبة دينية ذات مكانة خاصة

ويمثل يوم عرفة أحد أعظم الأيام لدى المسلمين، حيث يؤدي حجاج بيت الله الحرام الركن الأهم من مناسك الحج بالوقوف على صعيد عرفات، في الوقت الذي يحرص فيه المسلمون على اغتنام هذا اليوم بالصيام والدعاء والعبادات.

وتشهد هذه المناسبة كل عام حالة من الاستعداد الروحي والاجتماعي داخل الأسر المصرية، إلى جانب متابعة أخبار الحج والإجازات الرسمية.

توقعات بإجازة تمتد لعدة أيام

وبحسب المؤشرات الحالية، يُنتظر أن تبدأ عطلة عيد الأضحى في مصر من الثلاثاء 26 مايو، تزامنًا مع وقفة عرفات، وتستمر حتى الجمعة 29 مايو 2026.

ومن المعتاد أن تعلن الحكومة التفاصيل النهائية للإجازة قبل العيد بفترة قصيرة، مع احتمالات بمد العطلة أو إعادة تنظيمها بما يتناسب مع جدول الإجازات الرسمية للدولة.

استعدادات مبكرة للعيد

ويبدأ كثير من المواطنين مبكرًا في وضع خططهم الخاصة بعيد الأضحى، سواء من خلال شراء الأضاحي أو ترتيب السفر والزيارات العائلية، خاصة أن العيد يُعد من أكثر المناسبات التي تشهد تجمعات اجتماعية واسعة.

كما تنشط الأسواق خلال تلك الفترة مع زيادة الإقبال على شراء الملابس والمواد الغذائية ومستلزمات الاحتفال.

الإعلان الرسمي ينتظر الرؤية الشرعية

ورغم اعتماد الكثيرين على الحسابات الفلكية لمعرفة المواعيد المتوقعة، فإن الإعلان الرسمي لبداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى يصدر من خلال دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع الهلال، وفق الإجراءات الشرعية المتبعة سنويًا.

وتبقى الرؤية الشرعية هي الفيصل النهائي في تحديد موعد الوقفة وأول أيام العيد داخل مصر.