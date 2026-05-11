رسميًا.. شروط وخطوات التقديم لوظائف معلمي اللغة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء استقبال طلبات التقديم لشغل وظائف معلمي اللغة اليابانية بالمدارس المصرية اليابانية، وذلك للعمل بداية من العام الدراسي 2026 / 2027، ضمن خطة الوزارة للتوسع في تدريس اللغة اليابانية كلغة ثانية لطلاب المرحلة الإعدادية.

ويأتي هذا التوجه بالتعاون مع The Japan Foundation، في إطار تطوير منظومة التعليم وتعزيز التجارب التعليمية الحديثة داخل المدارس المصرية اليابانية.

تطبيق التجربة في 10 مدارس كمرحلة أولى

وأوضحت الوزارة أن تدريس اللغة اليابانية سيبدأ داخل نحو 10 مدارس مصرية يابانية خلال المرحلة الأولى، على أن يتم التوسع تدريجيًا في التجربة خلال الفترات المقبلة.

وأكدت أن اختيار المعلمين سيتم وفق ضوابط ومعايير محددة لضمان الاستعانة بعناصر تعليمية تمتلك الكفاءة والقدرة على تطبيق فلسفة التعليم داخل المدارس المصرية اليابانية.

شروط التقديم لوظيفة معلم لغة يابانية

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وتشمل:

الحصول على مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس.

امتلاك مستوى متقدم في اللغة اليابانية لا يقل عن N3 في اختبار إجادة اللغة اليابانية أو ما يعادله.

الحصول على مستوى B2 وفق الإطار الأوروبي المرجعي للغات (CEFR).

إجادة اللغة العربية بما يسمح بالتواصل داخل المدرسة وشرح الدروس بصورة فعالة.

إجادة المهارات الأساسية للحاسب الآلي.

القدرة على التدريس وفق المناهج وفلسفة وزارة التربية والتعليم أو الاستعداد للتدريب على ذلك.

التمتع بحالة صحية ونفسية مناسبة للعمل في المجال التعليمي.

تدريبات ومقابلات شخصية

وأشارت الوزارة إلى أن المتقدمين سيخضعون لبرامج تدريبية ومقابلات شخصية تُعقد بشكل حضوري، مؤكدة أنه لن يتم السماح بحضور التقييمات عن بُعد أو تغيير مواعيد الاختبارات والمقابلات.

كما شددت على ضرورة الالتزام الكامل بجميع الإجراءات المحددة خلال مراحل التقديم والتقييم.

رابط التقديم الإلكتروني

ويمكن للراغبين في التقديم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمدارس المصرية اليابانية:

تعليمات مهمة للمتقدمين

ودعت وزارة التربية والتعليم المتقدمين إلى مراجعة الشروط بعناية قبل تسجيل البيانات، مع التأكد من إدخال البريد الإلكتروني بشكل صحيح، لأنه سيكون وسيلة التواصل الأساسية خلال جميع مراحل التقييم.

كما أكدت الوزارة أن التقديم متاح مرة واحدة فقط لكل متقدم، ولن يتم النظر في أي طلبات مكررة.