"غير مقبول على الإطلاق".. سر هبوط أسعار الذهب الآن في الأسواق

واصلت أسعار الذهب الهبوط الان عالميا ومحليا، والتي بدأت بعد تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وفي تصريحاته أمس وصف الرئيس دونالد ترامب الرد الإيراني الأخير على مقترح السلام الأمريكي بأنه “غير مقبول على الإطلاق”.

مما تسبب في تراجع أسعار الذهب، فاقدا مكاسب الاسبوع الماضي، مع تحت ضغط مزدوج من ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار الأمريكي

ويأتي هذا الهبوط بعد أسبوع من الانتعاش شهد فيه المعدن صعودا بنحو 2%، مدفوعا حينها بموجة تفاؤل حول إمكانية تهدئة التوترات السياسية وتأمين طرق الملاحة العالمية عبر مضيق هرمز.





سعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4665 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5970 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6965 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7960 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 55.720 جنيه