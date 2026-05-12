الذهب يفقد مكاسبه.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب في ظل حالة الضبايبة، لكنها تراجعت أمس عقب تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب .

وفي تصريحاته أمس وصف الرئيس دونالد ترامب الرد الإيراني الأخير على مقترح السلام الأمريكي بأنه "غير مقبول على الإطلاق"

تراجعت أسعار الذهب بعدها متخلية عن المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي، مع تحت ضغط مزدوج من ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار الأمريكي.

سعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 10-5-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4668 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5974 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6970 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7966 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 55.760 جنيه