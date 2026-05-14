الزمالك يقترب من رقم تاريخي في بطولة الكونفدرالية.. ما الجديد؟

أكد تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، عبر حسابه على “فيسبوك”، أن تتويج القلعة البيضاء ببطولة الكونفدرالية سيمنحه رقمًا تاريخيًا في البطولة.

وأوضح أن الزمالك حال فوزه باللقب سيصبح الأكثر تتويجًا بالبطولة بنظامها الحالي منذ عام 2004، بالتساوي مع نهضة بركان المغربي والصفاقسي التونسي، برصيد 3 ألقاب لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.