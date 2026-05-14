مكانة عظيمة عند الله .. الإفتاء توضح فضل العشر الأول من ذي الحجة

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بياناً مفصلاً حول فضل الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة.

وأوضحت الدار في منشورها أن هذه الأيام والليالي تعد من الأوقات الشريفة والمفضلة التي اختصها الله سبحانه وتعالى بمكانة عظيمة.

وأشارت إلى أن ثواب العمل في هذه الفترة يتضاعف بشكل كبير مما يجعلها فرصة مثالية للمسلمين للتقرب إلى الخالق.

وأكدت دار الإفتاء ضرورة الاجتهاد في العبادة خلال هذه الأيام المباركة والحرص على زيادة أعمال الخير والبر بكافة صورها وأشكالها.

ولفتت الدار الانتباه إلى أن العمل الصالح في هذا التوقيت تحديداً يفوق في أجره ومكانته العمل في أي أيام أخرى من العام.

ويأتي ذلك انطلاقاً من الحرص على إحياء السنن النبوية وحث المسلمين على اغتنام المواسم الروحية التي تفتح أبواب الرحمة والمغفرة.



واستشهدت الإفتاء في بيانها بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام.

وأوضحت السنة النبوية أن فضل العمل في هذه العشر يتقدم حتى على الجهاد في سبيل الله إلا في حالة واحدة وهي لمن خرج مخاطراً بنفسه وماله ولم يعد بأي منهما.

واختتمت الدار دعوتها للمتابعين بضرورة استغلال هذا الميقات الزماني في الطاعات والذكر والصدقات.

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن منهجها الرسمي لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريا.

وحددت الدار موعد الرؤية الشرعية ليكون بعد مغرب يوم الأحد الموافق 17 من شهر مايو لعام2026 من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت الدار في بيانها الالتزام التام بما ستعلنه المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية بشأن رؤية الهلال وتحديد غرة الشهر الكريم.

وأوضحت أن هذا التنسيق يأتي نظرا لسبق المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية بيوم واحد في التقويم الهجري القائم حاليا مما يستوجب توحيد الرؤية فيما يتعلق بمناسك الحج وعيد الأضحى المبارك.

وأشارت الإفتاء إلى أن هذا الإجراء يأتي اتساقا مع القواعد الفقهية المتبعة في توحيد رؤية أهلة الشهور المرتبطة بعبادات ذات شعائر مشتركة.

وشددت على أن المحكمة العليا السعودية هي الجهة المنوط بها تحديد بدء مناسك الحج وترتيب أيام التشريق وعيد الأضحى المرتبطة جغرافيا ومكانيا بالأراضي المقدسة.

ودعت دار الإفتاء المصرية المواطنين إلى ترقب البيان الرسمي الذي سيصدر عقب انتهاء عملية الاستطلاع بالتنسيق مع الجانب السعودي.

