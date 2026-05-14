بتقنية تشفية الأورام..مستشفى قنا الجامعي يستأصل زائدة لحمية كبيرة لطفل عامين

أعلن الدكتور محمد تاج الدين سعيد، أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمى والكبد بمستشفى قنا الجامعى، عن نجاح فريق وحدة مناظير الجهاز الهضمي فى استئصال زائدة لحمية كبيرة الحجم تتجاوز 10 سم من قولون طفل يبلغ من العمر عامين، كان يعاني من نزيف شرجي متكرر.

وأوضح أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمى والكبد بمستشفى قنا الجامعى، بأن الزوائد اللحمية بالقولون تُعد من أهم أسباب النزيف الشرجي، وقد تمثل في بعض الحالات خطورة مستقبلية، مشيرًا إلى أن استئصالها بمناظير الجهاز الهضمي بتقنية تشفية الأورام EMR يُعد من أحدث وأفضل الوسائل العلاجية، ويعكس كفاءة وجاهزية الفريق الطبي للتعامل مع مثل هذه الحالات الدقيقة.

وأوضح سعيد، بأنه نظرًا لتكرار حالات النزيف الشرجى، تردد الطفل على عيادة الجهاز الهضمي التخصصية بقسم طب الأطفال، وبإجراء منظار قولون تشخيصي، تم اكتشاف وجود زائدة لحمية كبيرة بالقولون، وعلى الفور تم اتخاذ القرار بإجراء منظار قولون علاجى لاستئصالها بنجاح كامل، مع تحسن حالة الطفل واستقرارها بعد التدخل الطبي.

وأكد الدكتور علي حلمي، رئيس قسم الأطفال بمستشفى قنا الجامعى، بأن إدراج مناظير الأطفال ضمن منظومة العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي يمثل إضافة قوية للخدمات الطبية المقدمة داخل القسم، ويسهم في سرعة تشخيص وعلاج الحالات الدقيقة للأطفال باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

وأشار الدكتور إسلام التقي، إلى أن سرعة التشخيص والتدخل المبكر كان لهما دور كبير في نجاح الإجراء وتحسن حالة الطفل، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين مختلف التخصصات الطبية داخل المستشفيات الجامعية.

جدير بالذكر بأن الحالة تمت بمشاركة فريق طبي متكامل ضم كلا من: الدكتور إسلام التقي، بقسم الأطفال، والأستاذ الدكتور محمد تاج الدين أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والكبد، والدكتورة أمنية توفيق والدكتورة حسناء عبد الماجد بقسم التخدير والعناية المركزة، إلى جانب فريق من أطباء وتمريض وحدة مناظير الجهاز الهضمي، كما شارك في تنفيذ الحالة كل من: الدكتور مينا كمال، الدكتور مصطفى عبيد، الدكتورة صباح فؤاد، الدكتورة أسماء حسين من قسم الأمراض الباطنة، إلى جانب فريق تمريض وحدة مناظير الجهاز الهضمي: ياسر الطاهر، فريال حمدي، مروة عبده، أحمد أبو بكر، ونفيسة عنتر.