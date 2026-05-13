أخبار قنا: بروتوكول بين كلية الطب ومديرية الصحة.. إلزام سيارات السرفيس بخط السير لنهاية المواقف وغرامات مُشدّدة للمخالفين

شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث، أبرزها، توقيع بروتوكول بين كلية الطب ومديرية الصحة لتعزيز الرعاية الصحية بالمحافظة، إلزام سيارات السرفيس بخط السير لنهاية المواقف وغرامات مشددة للمخالفين، المحافظ يتفقد عددا من مشروعات"حياة كريمة"بمركز أبوتشت، وحدات السكان تنجح فى الوصول لـ6500 مستفيد خلال شهر، الحبس 6 أشهر وغرامة60 ألف جنيه لمرشح سابق بتهمة سب سيدة، إصابة عاملين سقطا من سقالة مسجد، إصابة سيدة في اندلاع حريق بـ 4 أحواش ماشية، وكيل وزارة الصحة يناقش مع إدارات الطب الوقائى ملاحظات زيارة نائب الوزير للمنشآت الصحية.





لتعزيز الرعاية الصحية بقنا.. توقيع بروتوكول بين كلية الطب ومديرية الصحة



وقّعت كلية الطب بقنا تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، ومديرية الشؤون الصحية بقنا بروتوكول تعاون، بهدف دعم وتطوير المنظومة الصحية بمحافظة قنا، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والكوادر الطبية بالجامعة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والصحية.

ووقّع البروتوكول الدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بحضور الدكتور أحمد علي عامر، نائب المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، والدكتور أحمد خيري، مدير مستشفى الطوارئ والإصابات الجامعي.



محافظ قنا: إلزام سيارات السرفيس بخط السير لنهاية المواقف وغرامات مشددة للمخالفين



شدد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، على إلزام جميع سيارات السرفيس باستكمال خطوط سيرها وصولاً إلى موقف "البحر الأحمر" ونجع حمادي وفرشوط وأبوتشت، في إطار ضبط منظومة النقل الداخلي وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح محافظ قنا، أن الجهات التنفيذية لن تتهاون مع أي محاولات لتجزئة المسافة أو استغلال الركاب، مؤكدًا أن المصلحة العامة للمواطن القنائي تأتي في مقام الأولويات القصوى للجهاز التنفيذي بالمحافظة، مؤكداً بأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة فورية بحق غير الملتزمين، موجهًا الأجهزة كافة بتكثيف التواجد في نقاط التجمع والمواقف الرئيسية لضمان انضباط حركة السير وتطبيق القانون بكل حزم.





محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات"حياة كريمة"بمركز أبوتشت



تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عدد من مشروعات البنية التحتية بقطاع الصرف الصحي، خلال جولة ميدانية موسعة بمركز أبو تشت، وعلى رأسها محطة معالجة سمهود ومحطات الرفع التابعة لها، للوقوف على جاهزيتها تمهيداً لدخولها الخدمة بكامل طاقتها، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة.

شهدت الجولة تفقد محطة معالجة سمهود، والتي تعد واحدة من أكبر المشروعات البيئية في المنطقة، والتي تم إنشاؤها على مساحة إجمالية بلغت 150 فداناً، بطاقة استيعابية 20 ألف متر مكعب/يوم، من إجمالي طاقة تصميمية تصل إلى 30 ألف متر مكعب/يوم، مع تخصيص 10 آلاف متر مكعب للتوسعات المستقبلية.





برعاية وزيرة التنمية ومحافظ قنا.. وحدات السكان تنجح فى الوصول لـ6500 مستفيد خلال شهر



نفذت وحدة السكان بمحافظة قنا، حزمة من الأنشطة والمبادرات تحت رعاية الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، في إطار توجيهات القيادة السياسية لحل القضية السكانية، ولتسريع الاستجابة المحلية لخفض معدلات النمو السكاني، وتحسين الخصائص السكانية للمواطنين، ودعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

وأوضح رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بمحافظة قنا، نجاح الوحدات السكانية في رصد وتحليل المشكلات المجتمعية وصولاً إلى مستوى القرية، ووضع حلول عاجلة لها عبر لجان التنسيق والمتابعة الميدانية، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلت خلال شهر أبريل 2026، شملت 9 مراكز و41 قرية.

بالتعاون مع الطب البيطري.. إعلام قنا يناقش المعايير الصحية والبيئية لضمان سلامة اللحوم



نظم مجمع إعلام قنا ، ندوة بعنوان المعايير الصحية والبيئية لضمان سلامة اللحوم، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين بقنا ، ومديرية الطب البيطري ومعهد بحوث صحة الحيوان "معمل فرعي قنا"، لتوعية المواطنين بالإجراءات الصحية والسليمة المتعلقة بتداول اللحوم وطرق الذبح الآمن بما يحقق الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، ضمن توجيهات السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وأكدت فاطمة الزهراء محمد مصطفى، مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطري بقنا، أن الإدارة تعمل على نشر الوعي الصحي بين المواطنين والجزارين تحت إشراف الدكتور ماهر سباق مدير الطب البيطرى بقنا، للتوعية بأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة وللحد من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان التي قد تنتقل من خلال الحيوانات المصابة أو اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي للإنسان.





الحبس 6 أشهر وغرامة60 ألف جنيه لمرشح سابق بتهمة سب سيدة بقنا



قضت المحكمة الاقتصادية بقنا، بمعاقبة مرشح سابق لمجلس النواب، بالحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، مع تعويض مدني مؤقت 50 ألف جنيه، بتهمة السب والتشهير لشخصية مجتمعية.

ترجع وقائع القضية لشهر مارس الماضى عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا إخطارا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد تلقى بلاغ من سيدة ضد شاب مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، لقيامه بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



إصابة عاملين سقطا من سقالة مسجد بقنا

أُصيب عاملان بإصابات وكسور متنوعة، عقب سقوطهما من أعلى سقالة أثناء العمل بأحد المساجدفى بقرية جزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، اخطارا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شخصين سقطا من أعلى سقالة بناء، أثناء عملها فى مسجد بنطاق مركز الوقف.



إصابة سيدة في اندلاع حريق بـ 4 أحواش ماشية بقنا



أُصيبت سيدة بحروق، إثر نشوب حريق اندلع فى 4 أحواش ماشية بقرية الأوسط سمهود التابعة لمركز أبوتشت شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد نشوب حريق فى 4 أحواش بمنطقة المخلبطية بقرية الأوسط سمهود التابعة لمركزأبوتشت.

وكيل صحة قنا يناقش مع الطب الوقائى ملاحظات زيارة نائب الوزير للمنشآت الصحية



ناقش الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أهم الملاحظات التي رصدها الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان خلال جولته التفقدية بعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة.

واستعرض صادق، كافة السلبيات التي تم رصدها أثناء المرور الميداني، كما تم بحث سُبُل تحسن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين داخل المنشآت الصحية المختلفة، وتناول الإجتماع التوجيهات الصادرة من نائب وزير الصحة والسكان خلال إجتماعه مع ممثلي القطاع الصحي بالمحافظة، كما تم مناقشة آليات التنفيذ والمتابعة الدورية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.



