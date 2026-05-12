الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات"حياة كريمة"بمركز أبوتشت

يوسف رجب

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عدد من مشروعات البنية التحتية بقطاع الصرف الصحي، خلال جولة ميدانية موسعة بمركز أبو تشت، وعلى رأسها محطة معالجة سمهود ومحطات الرفع التابعة لها، للوقوف على جاهزيتها تمهيداً لدخولها الخدمة بكامل طاقتها، في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة.

​شهدت الجولة تفقد محطة معالجة سمهود، والتي تعد واحدة من أكبر المشروعات البيئية في المنطقة، والتي تم إنشاؤها على مساحة إجمالية بلغت 150 فداناً، ​بطاقة استيعابية 20 ألف متر مكعب/يوم، من إجمالي طاقة تصميمية تصل إلى 30 ألف متر مكعب/يوم، مع تخصيص 10 آلاف متر مكعب للتوسعات المستقبلية.

​وأوضح محافظ قنا، أن المحطة تخدم الجزء الشمالي لمركز أبو تشت، وتحديداً قرى "العمرة، بلاد المال بحري، الرواتب، الخوالد، العوامر، بني برزة، الأوسط سمهود، البحري سمهود، وأبو شوشة.

​وفي السياق ذاته، تفقد الببلاوي، محطة رفع قرية بلاد المال بحري، المقامة على مساحة 500 متر مربع، والتي تعمل بطاقة ضخ تصل إلى 110 لتر/ثانية، حيث اطمأن على كفاءة المعدات وأنظمة التشغيل بالمحطة، التي ستسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة بالقرية وتوفير بيئة صحية وآمنة للأهالي.

كما تفقد محافظ قنا، محطة رفع خوالد أبوشوشة تحت الانشاء، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على أي معوقات قد تواجه سير العمل بالمشروع، والتي تصرف 240 لتر /ثانية، وقطر البيارة 12 متر داخلي، والتي تخدم قرية الخوالد، وتستقبل تصرفات من محطة الخوالد الفرعية، ومحطة خوالد، وتصرفات محطة الرواتب.
 

واستمع الببلاوي، إلى شرح مفصل حول مراحل التنفيذ وما تم إنجازه من أعمال إنشائية وكهروميكانيكية، كما تفقد غرف الطلمبات وخطوط الطرد الجاري تركيبها، موجهًا بضرورة تكثيف العمالة والعمل بنظام الورديات لضمان الانتهاء من كافة الأعمال في توقيتاتها الزمنية المحددة.

وأكد محافظ قنا، أن ما تشهده قرى قنا من مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، هو بمثابة عبور جديد نحو التنمية المستدامة، خاصة وأن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن القنائي، بما يضمن توفير حياة لائقة ومستدامة لأهالينا في ربوع المحافظة.

ولفت محافظ قنا، إلى أن عدد المشروعات المنفذة بقرى المحافظة يبلغ 1718 مشروعًا متنوعًا، شملت كافة قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدًا أن العمل يجري على قدم وساق وفقاً للجداول الزمنية المحددة، حيث بلغت النسبة الإجمالية للتنفيذ والتسليم 92% حتى الآن.

​رافقه خلال الجولة كل من: ​الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، و​العقيد محمد همام، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و​المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت، وعدد من المسؤولين عن تنفيذ المشروعات.
 

