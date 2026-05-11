محافظ قنا: تسليم شيكات التعويضات للمتضررين من مسار مشروع القطار الكهربائي السريع

قال اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إن تسليم شيكات التعويضات للمتضررين من مسار مشروع القطار الكهربائي السريع يجسد فلسفة "الجمهورية الجديدة" التي تضع كرامة المواطن وحقوقه على رأس أولوياتها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه "لا يضار مواطن من أجل مشروع قومي".

جاء ذلك خلال جولة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء دكتور مصطفى  الببلاوي، محافظ قنا، والأمير هاشم الدندراوي، رئيس مركز دندرة الثقافي، وتسليم شيكات التعويضات للمتضررين من شاغلي المباني والأراضي المتعارضة مع مسار مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع بنطاق محطة قنا.

وأوضح محافظ قنا، أن هذا المشروع العملاق ليس مجرد وسيلة نقل، بل هو شريان حياة يربط الصعيد بشمال مصر ويفتح آفاقاً استثمارية وتنموية كبرى تضع المحافظة بقوة على خريطة التنمية العالمية، موجهاً الشكر للفريق كامل الوزير على جهوده الميدانية الشفافة في ضمان حصول الأهالي على حقوقهم العادلة.

كما وجه محافظ قنا، تحية إعزاز لأهالي قنا الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوعي والوطنية بوقوفهم خلف دولتهم، مؤكداً أن مساهماتهم من أراضيهم ستقابلها نهضة تنموية شاملة للأجيال القادمة.

وثمن الببلاوي، جهود الأمير هاشم الدندراوي، مشيداً بالدور المجتمعي التاريخي لـ "الأسرة الدندراوية" في دعم جهود الدولة ولم الشمل، ومجدداً العهد بأن تظل قنا في قلب قطار التنمية لتوفير مستقبل أفضل لأبنائها.

جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالي 2000 كم وعدد 60 محطة بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 5 نقط للصيانة، ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطاراً سريعاً و94 قطاراً إقليمياً وعدد 41 جرار بضائع، ويبلغ طول الخط الثاني من الشبكة (أكتوبر / أسوان / أبو سمبل) 1100 كم ويشتمل على (36) محطة وعدد واحد مركز للتحكم والسيطرة وورشة واحدة لأعمال العمرة الرئيسية والجسيمة بالإضافة إلى عدد 3 نقاط للصيانة والتخزين تقع في مناطق (أسوان – أبو سمبل – سفاجا).

