محافظ قنا يشهد ختام فعاليات معرض الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2025 /2026



شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وطارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، الحفل الختامي لمعرض الأنشطة التربوية للعام الدراسى 2025 / 2026، الذي أُقيم بمعسكر قنا الدائم، في إطار اهتمام الدولة بتنمية مواهب الطلاب ودعم الأنشطة التعليمية والثقافية والفنية والرياضية داخل المدارس.

وأكد محافظ قنا، خلال تفقده أجنحة المعرض والعروض الطلابية، أن الأنشطة التربوية تمثل مكونًا أساسيًا في العملية التعليمية، لما لها من دور فعّال في تشكيل شخصية الطالب وتنمية روح القيادة وتحمل المسؤولية لديه، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان يبدأ من اكتشاف المواهب وصقل القدرات داخل المدرسة.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بما شاهده من أعمال وإبداعات متميزة قدمها الطلاب، مؤكدًا أن محافظة قنا تمتلك نماذج مشرفة من الطلاب الموهوبين والقادرين على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، وأن هذه الأنشطة تسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل بفكر مستنير وشخصية واثقة.

وفى السياق، وجه محافظ قنا، مديرية التربية والتعليم بالإبقاء على المعرض لفترة إضافية، بما يتيح الفرصة لطلاب المدارس الأخرى للاستفادة من الخبرات والأعمال المعروضة، والتعرف على النماذج المتميزة التي قدمها الطلاب المشاركون.

كما شدد الببلاوي، على أهمية تفعيل برامج الصحة النفسية داخل المدارس، وخاصة للفتيات، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة نفسيًا تساعد الطلاب على الإبداع والتميز.

و وجه محافظ قنا، بأن يقوم الطالب والمشرف بعرض وشرح الأعمال المشاركة داخل المعرض بأنفسهم، بما يعزز مهارات التواصل والعرض لدى الطلاب، ويبرز حجم الجهد المبذول في تنفيذ تلك الأنشطة.

وثمن الببلاوي، الجهود الكبيرة التي بذلها المعلمون والمشرفون على الأنشطة بمديرية التربية والتعليم، مشيدًا بدورهم في تحويل المدارس إلى منصات للإبداع واكتشاف المواهب، مؤكدًا أن الدولة تدعم كل جهد يسهم في بناء الإنسان وتحقيق التميز.

من جانبه أوضح طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن الأنشطة التربوية تُعد أحد المحاور الرئيسية الداعمة للعملية التعليمية، لما لها من دور كبير في تنمية روح الإبداع والانتماء والعمل الجماعي لدى الطلاب، مؤكدًا حرص المديرية على اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها في مختلف المجالات.

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية المتنوعة، إلى جانب عروض للأنشطة الطلابية المتميزة، فضلًا عن تكريم عدد من الطلاب والمشرفين القائمين على الأنشطة، تقديرًا لما قدموه من نماذج مشرفة طوال العام الدراسي.



