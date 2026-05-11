قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة ميداليات نهائي الكأس| خاص
رئيس الوزراء: توسيع نطاق التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية أولوية قصوى
ريال مدريد وبرشلونة.. نجم إنجلترا يعيد المجد الغائب منذ 1985 في الليجا
رئيس الوزراء: المشروعات الصناعية الحالية تدعو للتفاؤل بشأن الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: جهود الدولة لتشجيع الصناعة تؤتي ثمارها
ولي العهد البحريني: العلاقات مع الأردن تستمد قوتها من عمق الروابط التاريخية
مدبولي: الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن
مدبولي: 7 مصانع جديدة وتوسعات صناعية كبرى في السادات و6 أكتوبر حتى 2030
لما تقف مع المزارعين اتكلم صح.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بعد إحراجه أمام الجميع | القصة الكاملة
الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من سواحل الصومال
مدبولي: شركات عالمية تخطط لنقل مصانعها الخاصة إلى مصر
مدبولي: الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يشهد ختام فعاليات معرض الأنشطة التربوية للعام الدراسي 2025 /2026

معرض الأنشطة التربوية
معرض الأنشطة التربوية
يوسف رجب


شهد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وطارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم، الحفل الختامي لمعرض الأنشطة التربوية للعام الدراسى 2025 / 2026، الذي أُقيم بمعسكر قنا الدائم، في إطار اهتمام الدولة بتنمية مواهب الطلاب ودعم الأنشطة التعليمية والثقافية والفنية والرياضية داخل المدارس.

وأكد محافظ قنا، خلال تفقده أجنحة المعرض والعروض الطلابية، أن الأنشطة التربوية تمثل مكونًا أساسيًا في العملية التعليمية، لما لها من دور فعّال في تشكيل شخصية الطالب وتنمية روح القيادة وتحمل المسؤولية لديه، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان يبدأ من اكتشاف المواهب وصقل القدرات داخل المدرسة.

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته بما شاهده من أعمال وإبداعات متميزة قدمها الطلاب، مؤكدًا أن محافظة قنا تمتلك نماذج مشرفة من الطلاب الموهوبين والقادرين على الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، وأن هذه الأنشطة تسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل بفكر مستنير وشخصية واثقة.

وفى السياق، وجه محافظ قنا، مديرية التربية والتعليم بالإبقاء على المعرض لفترة إضافية، بما يتيح الفرصة لطلاب المدارس الأخرى للاستفادة من الخبرات والأعمال المعروضة، والتعرف على النماذج المتميزة التي قدمها الطلاب المشاركون.

كما شدد الببلاوي، على أهمية تفعيل برامج الصحة النفسية داخل المدارس، وخاصة للفتيات، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة نفسيًا تساعد الطلاب على الإبداع والتميز.

و وجه محافظ قنا، بأن يقوم الطالب والمشرف بعرض وشرح الأعمال المشاركة داخل المعرض بأنفسهم، بما يعزز مهارات التواصل والعرض لدى الطلاب، ويبرز حجم الجهد المبذول في تنفيذ تلك الأنشطة.

وثمن الببلاوي، الجهود الكبيرة التي بذلها المعلمون والمشرفون على الأنشطة بمديرية التربية والتعليم، مشيدًا بدورهم في تحويل المدارس إلى منصات للإبداع واكتشاف المواهب، مؤكدًا أن الدولة تدعم كل جهد يسهم في بناء الإنسان وتحقيق التميز.

من جانبه أوضح طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن الأنشطة التربوية تُعد أحد المحاور الرئيسية الداعمة للعملية التعليمية، لما لها من دور كبير في تنمية روح الإبداع والانتماء والعمل الجماعي لدى الطلاب، مؤكدًا حرص المديرية على اكتشاف المواهب الطلابية ورعايتها في مختلف المجالات.

وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية المتنوعة، إلى جانب عروض للأنشطة الطلابية المتميزة، فضلًا عن تكريم عدد من الطلاب والمشرفين القائمين على الأنشطة، تقديرًا لما قدموه من نماذج مشرفة طوال العام الدراسي.

قنا معرض الأنشطة التربوية برامج الصحة النفسية معسكر قنا الدائم الحفل الختامي بيئة تعليمية آمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

ترشيحاتنا

ابراج

هذه المواليد كوميدية.. أكثر الأبراج خفة دم وروح مرحة

عجة البيض

سهلة ومغذية.. طريقة عمل عجة البيض

مدرسة وادي الملكات

قلوب يعتصرها الألم.. دقيقة حداد على روح تلميذ وادي الملكات خلال طابور الصباح بالأقصر

بالصور

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النيء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد