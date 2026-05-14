محافظات

محافظ بني سويف يتابع حملات النظافة والتصدي للبناء المخالف بالمحافظات

بني سويف : محمد عبدالحليم

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، واصلت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن جهودها الميدانية المكثفة في قطاعات النظافة ورفع الإشغالات والتصدي لمخالفات البناء والتعديات، إلى جانب متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي مركز ومدينة بني سويف، برئاسة محمد بكري، تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة من عدد من شوارع المدينة، شملت خلف أبراج الأوقاف وشارع حلمي الملط وشارع حافظ وشارع صفية زغلول وشارع بورسعيد وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع 17 ببني سويف الجديدة وشارع عبد السلام عارف وشارع الرياضي وشارع الدهشوري.

كما تضمنت أعمال النظافة بالوحدات القروية رفع أطنان من القمامة والمخلفات من قرى رياض باشا ونعيم والكوم الأحمر وبلفيا والدوالطة والحكامنة، فيما تم إيقاف أعمال بناء مخالفة والتحفظ على خلاطة خرسانية بعزبة سليمان أبو علي، إلى جانب إزالة حالات تعدٍ بالبناء في قرى شريف باشا وبلفيا وتزمنت الشرقية وباروط.

وفي مركز ومدينة الفشن، قاد مدحت صلاح، رئيس المركز، حملة مكبرة لتنفيذ الإزالات بمشاركة الأجهزة الأمنية ومسؤولي الإدارة الزراعية وحماية الأراضي والأملاك، حيث تم تنفيذ إزالة حالات تعدٍ بقرى الكنيسة وشنرا والحيبة.

كما أسفرت حملة المرافق عن رفع 322 حالة إشغال متنوعة من شوارع المدينة، شملت ميدان أبو علي وشارع الجيش وطراد النيل، وتنوعت الإشغالات بين كراسٍ وألواح خشبية وأعمال أرصفة ويافطات إعلانية وباعة جائلين، فيما تواصلت جهود النظافة اليومية خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية.

وفي مركز ومدينة ناصر، برئاسة شوقي هاشم، تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت شارع الجيش وشارع أبو بكر الصديق ومنطقة المنشية والشامية والسبخاية وعزبة إبراهيم باشا وشارع نهضة مصر وطريق السقاية وشارع عظيم الدولة ومنطقة مصنع الثلج وبحري البلد ومنطقة الجامع الكبير، مع رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي.

كما عقدت الوحدة المحلية لقاءً مفتوحًا مع أهالي قرية أشمنت، وفي قرية بهبشين تم تنفيذ إزالة لحالة تعدٍ على أرض زراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب متابعة تمهيد وتسوية مداخل ومخارج القرية، ومتابعة أعمال إنشاء ملحق بمدرسة الشهيد محمد رجب، وأعمال توصيل شبكة الإنترنت الأرضي والغاز الطبيعي بالقرية.

وفي مركز ومدينة ببا، برئاسة أحمد علاء الدين، تمت متابعة أعمال النظافة بعدد من شوارع المدينة، منها شارع التحرير وشارع جرجس عبد الشهيد وشارع قشلاق البلدية وشارع أبو سيف وميدان الصاغة وشارع السينما القديمة وشارع مسجد العكايشة وشارع خورشيد.

كما تمت متابعة الإشغالات بمدخل كوبري فابريقة ببا وشارع الشباب، فيما نفذت الوحدة المحلية لقرية سدس حملة نظافة بمدخل كوبري كفر جمعة والشوارع الرئيسية، إلى جانب أعمال نظافة بمدخل قرية هلية ومنطقة المظلة وطريق سمسطا، وأعمال تسوية وتمهيد للطرق ببني هاشم وقرية فزارة التابعة لصفط راشين.

وشملت الجهود أيضًا رفع تراكمات القمامة بطريق طوة بني أحمد بقرية قمبش، وإصلاح كسر بخط مياه بقرية طنسا وإعادة ضخ المياه مرة أخرى، فضلًا عن تنفيذ حالات إزالة ضمن الموجة 29 بالتنسيق مع جهات الزراعة والري والصرف والطرق.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق، تمت متابعة العمل بالمركز التكنولوجي والإدارة الهندسية، وعقد اجتماع مع نواب رئيس المركز والسكرتير العام لحث العاملين على سرعة إنجاز ملفات التصالح والتقنين.

كما تم المرور على الوحدة الصحية بقرية البهسمون، ومتابعة أعمال القافلة الطبية بمختلف التخصصات وصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى متابعة أعمال مسح وتمهيد طريق عزبة رمزي، ورفع مخلفات القمامة بطريق منشأة كساب ومدخل عزبة منصور والمعاتيق التابعتين لقرية منشأة كساب.

وواصلت الوحدات المحلية القروية أعمال تمهيد الطرق ورفع التراكمات وصيانة كشافات الإنارة، وغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة، وترشيد استهلاك الكهرباء، ومتابعة ملفات التصالح والتقنين، والتصدي لمخالفات البناء في المهد، ضمن جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط بالشارع السويفي.

