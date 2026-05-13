محافظ بني سويف يتفقد قافلة علاجية مجانية للعيون

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،قافلة علاجية لأمراض العيون التي تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع المحافظة،تحت شعار"عيونك تهمنا"،لتقديم خدمات الكشف والعلاج لبعض العاملين بالديوان العام .

وشهدت القافلة، التي عُقدت بنادي الإدارة المحلية، حضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ومن الهيئة القبطية الإنجيلية : جوزيف صميم رئيس منطقة بني سويف والفيوم، ونانسي بولس رئيس فريق بالهيئة ، نشوى نبيل، ديفيد هاني.

وتابع المحافظ جانباً من سير العمل بالقافلة،التي تقوم بالفحص والكشف الطبي المجاني على المستفيدين من العاملين بديوان عام المحافظة"من السائقين وعُمّال الخدمات المعاونة "بجانب توفير العلاج والنظارات الطبية اللازمة،إضافة إلى تحويل الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي إلى الجهات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة وتلك الجهات

وأعرب محافظ بني سويف عن تقديره للقائمين على تنفيذ القافلة من الهيئة القبطية_ عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي .

وأشار إلى أهمية التوسع في المبادرات الصحية من خلال تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية للمناطق والفئات الأولى بالرعاية،ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"