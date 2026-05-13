الإشراف العام
أطباء يحذرون من عادة يفعلها الملايين فور الاستيقاظ

حذّر عدد من الأطباء وخبراء الصحة من عادة صباحية شائعة يقوم بها الملايين فور الاستيقاظ من النوم دون الانتباه إلى تأثيرها الصحي، مؤكدين أن هذه العادة قد تبدو بسيطة لكنها قد تؤثر على الجهاز الهضمي والدورة الدموية على المدى الطويل.

وأوضح الخبراء وعلى رأسهم الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائي التغذية من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن بدء اليوم بشكل خاطئ قد يضع الجسم تحت ضغط مفاجئ بعد ساعات من الراحة، مما يسبب اضطرابًا في وظائف الجسم الحيوية، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة أو القلب أو ضغط الدم.

عادة شائعة يفعلها الكثيرون فور الاستيقاظ

وأشار الأطباء إلى أن من أكثر العادات انتشارًا فور الاستيقاظ مباشرة هي تناول القهوة أو الشاي على معدة فارغة، أو استخدام الهاتف لفترات طويلة قبل شرب الماء أو تناول أي طعام.

وأكدوا أن هذه السلوكيات أصبحت جزءًا من الروتين اليومي لدى ملايين الأشخاص حول العالم، لكنها قد تحمل آثارًا سلبية إذا تكررت بشكل يومي دون وعي صحي.

تأثير القهوة على معدة فارغة

وحذر الأطباء من تناول القهوة فور الاستيقاظ مباشرة دون تناول طعام أو شرب ماء، حيث تحتوي القهوة على مادة الكافيين التي قد تحفز إفراز أحماض المعدة بشكل زائد.

وأوضحوا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى الشعور بالحموضة أو تهيج المعدة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أو قرحة المعدة.

الجفاف بعد النوم وتأثيره على الجسم

وأشار الخبراء إلى أن الجسم يكون في حالة جفاف نسبي بعد ساعات النوم، لذلك فإن تجاهل شرب الماء فور الاستيقاظ قد يزيد من الشعور بالإرهاق والصداع وضعف التركيز.

وأكدوا أن كوبًا من الماء في الصباح يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز عمل الكلى وتحسين عملية الهضم.

استخدام الهاتف فور الاستيقاظ

كما حذّر الأطباء من عادة استخدام الهاتف المحمول فور الاستيقاظ، سواء لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو قراءة الأخبار، مؤكدين أن ذلك قد يسبب ضغطًا نفسيًا مفاجئًا على الدماغ.

وأوضحوا أن التعرض السريع للأخبار أو المحتوى السلبي في بداية اليوم قد يؤثر على الحالة المزاجية ويزيد من التوتر والقلق.

تأثير العادة على القلب والدورة الدموية

وبيّن الخبراء أن البدء المفاجئ في الأنشطة الذهنية أو تناول الكافيين مباشرة بعد الاستيقاظ قد يؤدي إلى زيادة مفاجئة في معدل ضربات القلب، وهو ما قد يكون مرهقًا لبعض الأشخاص، خاصة كبار السن ومرضى الضغط.

نصائح لبدء يوم صحي

ونصح الأطباء بضرورة البدء تدريجيًا في الصباح، من خلال شرب كوب من الماء أولًا، ثم الانتظار قليلًا قبل تناول القهوة أو الشاي، مع تناول وجبة إفطار خفيفة تحتوي على عناصر غذائية متوازنة.

كما شددوا على أهمية الابتعاد عن الهاتف في أول 15 إلى 30 دقيقة بعد الاستيقاظ، لإعطاء الجسم فرصة للاستيقاظ بشكل طبيعي دون ضغط عصبي مفاجئ.

عادة صباحية بسيطة تصنع فرقًا كبيرًا

وأكد الخبراء أن تعديل الروتين الصباحي البسيط يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مستوى الطاقة والصحة العامة خلال اليوم، مشيرين إلى أن الوعي بهذه العادات قد يساهم في الوقاية من العديد من المشكلات الصحية على المدى الطويل.

