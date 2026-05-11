أطباء يكشفون أخطر وجبة على المعدة قبل النوم.. تسبب الحموضة والانتفاخ واضطرابات الهضم

يحذر أطباء التغذية والجهاز الهضمي من تناول بعض الوجبات الثقيلة قبل النوم مباشرة، مؤكدين أن هذه العادة اليومية قد تسبب مشكلات صحية مزعجة تبدأ بالحموضة وعسر الهضم ولا تنتهي عند اضطرابات النوم وزيادة الوزن.

ويؤكد الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية العلاجية ونحت القوام من خلال تصريحات خاصة لصدي البلد، أن أخطر وجبة يمكن تناولها قبل النوم هي الوجبات الدسمة المليئة بالدهون والبهارات والمقليات، خاصة عند تناولها في وقت متأخر من الليل ثم الذهاب إلى السرير مباشرة دون منح المعدة وقتًا كافيًا للهضم.

وتشمل هذه الوجبات الأطعمة السريعة مثل البيتزا والبطاطس المقلية والبرجر والمأكولات الحارة، إضافة إلى الحلويات الثقيلة والمشروبات الغازية، التي تسبب ضغطًا كبيرًا على المعدة أثناء الليل.

لماذا تصبح الوجبات الثقيلة خطرًا قبل النوم؟

أوضح متخصصون أن الجسم أثناء النوم يعمل بمعدل أبطأ، بما في ذلك عملية الهضم، لذلك فإن تناول الطعام قبل النوم مباشرة يجعل المعدة تبذل مجهودًا أكبر لهضم الدهون والتوابل والسكريات.

كما يؤدي الاستلقاء بعد الأكل إلى زيادة احتمالية ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، وهو ما يسبب الشعور بالحرقان في الصدر والحموضة المزعجة أثناء الليل.

ويعاني كثير من الأشخاص بعد تناول الوجبات الثقيلة من الانتفاخ والغازات والشعور بعدم الراحة، إضافة إلى صعوبة النوم والاستيقاظ المتكرر.

أطعمة تزيد من تهيج المعدة ليلًا

يحذر الأطباء من بعض الأطعمة التي تعتبر الأسوأ قبل النوم، ومن أبرزها:

الأطعمة المقلية والدهنية

الوجبات السريعة

الشطة والتوابل الحارة

الحلويات الغنية بالكريمة والشوكولاتة

المشروبات الغازية

القهوة والمنبهات

الأطعمة الحمضية مثل الطماطم والبرتقال بكميات كبيرة

وتؤدي هذه الأطعمة إلى زيادة إفراز أحماض المعدة، ما يرفع فرص الإصابة بالحموضة والارتجاع المريئي خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.

العلاقة بين الطعام المتأخر وزيادة الوزن

ولا تتوقف أضرار تناول الطعام قبل النوم على المعدة فقط، بل يؤكد خبراء التغذية أن الوجبات الليلية الثقيلة ترتبط أيضًا بزيادة الوزن وتراكم الدهون.

فخلال ساعات النوم تقل حركة الجسم بشكل كبير، وبالتالي لا يتم حرق السعرات الحرارية بكفاءة، مما يؤدي إلى تخزين الدهون بصورة أكبر.

كما أن تناول السكريات ليلًا قد يسبب اضطرابات في مستوى السكر بالدم ويؤثر على جودة النوم.

ما أفضل وجبة قبل النوم؟

ينصح الأطباء في حال الشعور بالجوع ليلًا باختيار وجبات خفيفة سهلة الهضم، مثل:

الزبادي قليل الدسم

ثمرة موز

حفنة مكسرات غير مملحة

كوب حليب دافئ

شوفان خفيف

تفاحة أو خيار

وتساعد هذه الأطعمة على الشعور بالشبع دون إرهاق المعدة، كما أن بعضها يحتوي على عناصر تساعد على الاسترخاء وتحسين النوم.

متى يجب التوقف عن الأكل قبل النوم؟

يوصي الأطباء بترك فترة لا تقل عن ساعتين إلى ثلاث ساعات بين آخر وجبة وموعد النوم، حتى تحصل المعدة على الوقت الكافي لهضم الطعام بشكل أفضل.

كما ينصح بتقليل حجم وجبة العشاء وتجنب الإفراط في تناول الطعام ليلًا، خاصة لمن يعانون من الحموضة أو القولون العصبي أو ارتجاع المريء.

علامات تدل على أن وجبة العشاء تؤذي معدتك

هناك بعض الأعراض التي قد تشير إلى أن وجبة العشاء غير مناسبة، ومنها: