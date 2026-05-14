النائب محمد فؤاد لـ«صدى البلد»: مشروع قانون الأسرة المُقدّم من الحكومة ظلم الأب الأرمل | فيديو

قال النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، إننا لدينا واقعة شهيرة جدًا في قانون الأحوال الشخصية وهي واقعة الأب الأرمل، وهي أنه عندما تتوفى الزوجة بترتيب الحضانة في القانون الحالي تنتقل الحضانة لأم الزوجة، على الرغم من أن الزوج على قيد الحياة ولم يطلق زوجته قبل وفاتها، ولكنها توفت ولو أنه علاقتها سيئة بأهل زوجته فإنهم سيأخذوا ابنه ولن يراه مرة أخرى.

وأشار «فؤاد» خلال حواره لـ«صدى البلد» إلى أنه في مشروع قانون الأسرة من الحكومة بدلا من أن يعالج هذا الأمر ذكر بأنه طالما حدث وفاة للزوجة تنتقل الأبناء للأب طالما لم يتزوج بينما في نفس القانون تحتفظ الأم بالحضانة عند الزواج حتى وصول سن أبناءها إلى 7 سنوات، مما يُثير علامة الاستفهام بشأن التفرقة الشديدة في هذه الجزئية.