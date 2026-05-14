الهند تعلن تعرّض سفينة ترفع علمها للهجوم قبالة سواحل عمان

أعلنت وزارة الخارجية الهندية تعرض سفينة ترفع علم الهند قبالة سواحل عمان لهجوم غير مقبول.



وفي وقت لاحق ، استدعت الخارجية الهندية السفير الإيراني لدى نيودلهي حيث عبرت عن قلقها البالغ إزاء الهجوم الذي استهدف سفينتين ترفعان العلم الهندي كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز، اليوم السبت.



وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الهندية أن الوزير فيكرام ميسري طلب من السفير إبلاغ السلطات الإيرانية بموقف الهند واستئناف إجراءات تسهيل عبور السفن المتجهة إلى الهند للمضيق في أقرب وقت ممكن.

وأضاف البيان أن السفير قال إنه سينقل هذه الآراء إلى السلطات الإيرانية.

ومنذ قليل ، أفادت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية بتلقيها بلاغاً عن حادث على بُعد 38 ميلًا بحريًا شمال شرقي الفجيرة.



وقالت هيئة عمليات التجارية البحرية البريطانية -في تصريحات نقلتها وسائل إعلام -تم الاستلاء على السفينة وهي في طريقها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.