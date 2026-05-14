سحب مجموعة تشغيلات من أشهر أدوية علاج القيء والغثيان

حذرت هيئة الدواء المصرية، في منشور لها حمل رقم 43 لعام 2026 بعنوان غش تجاري، من تشغيل عقار شهير لعلاج القيء والغثيان.

وقالت الهيئة، في منشورها، إن الدواء المذكور يحمل اسم «Danset 8mg/4ml»، تشغيلات أرقام « 0 و20240153 و20240154 و20240152»، وجميع التشكيلات الأخرى التي تحمل نفس الاختلافات الظاهرية.



سبب التحذير

وأضافت الهيئة أن التحذير طبقا لما ورد إلينا من شركة adwia صاحبة المستحضر، حيث أفادت بأن العبوات الموضحة مقلدة و لم يتم تصنيعها بالشركة.

وأكدت الهيئة أن التحذير من التشغيلات المذكورة فقط ولا يسري على باقي التسجيلات الأصلية من الدواء.