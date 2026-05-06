تحذير شديد اللهجة من رئيس هيئة الدواء بشأن المضادات الحيوية

وجه الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، تحذيرًا شديد اللهجة إلى المصريين بشأن الاستخدام "الجائر" للمضادات الحيوية.

وقال "الغمراوي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، "المضادات الحيوية مفيدة وخطيرة ويجب أن نتعامل معها بحظر شديد، الناس التي تتعامل مع الدواء بصورة بسيطة ده غلط".

وأضاف "ولازم نوجه رسالة رغم أن المضادات الحيوية مهمة ولكن لا تستعمل إلا تحت إشراف طبيعي وبروشتة طبية لأن استعمالها يعمل مناعة لدى الميكروب نفسه ولما البني آدم يحتاجها المضاد مبتجبش نتيجة".

وتابع "المضادات الحيوية من أخطر المستحضرات الدوائية الموجودة ودي رسالة لابد أن يستوعبها الناس، ويجب أن يؤخذ تحت إشراف طبيب وليس لكل مرض، كل 100 علبة دواء تباع فيه 11% مضادات حيوية ودي نسبة كبيرة".

واستطرد "خطورتها أن اليوم لو حصل مناعة للميكروب أي دور برد ممكن يحصد مئات من الأرواح لأن الجسم لن يكون لديه مناعة وهذا خطورة استخدامها ولذلك المضاد الحيوي لابد أن يكون بوصفة طبية وليس للاستعمال الجائر".

وأردف "هيئة الدواء بدأت في المضادات الحيوية التي تستعمل في حالات الضرورة القصوى ونعتبرها أمن قومي للأمن القومي وتم منع بيعها وتم منع حقنها في الصيدليات ولا تؤخذ إلا داخل المستشفيات".