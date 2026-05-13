السفير صلاح حليمة: زيارة الرئيس السيسي إلى أوغندا تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على شراكة استراتيجية شاملة تشمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية شروق عماد الدين، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تنامي التنسيق في ملفات حوض النيل ومجموعة الكوميسا وشرق أفريقيا التي تترأسها أوغندا حالياً.

وأوضح حليمة أن الزيارة تناولت ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب قضايا الموارد المائية والزراعة والبنية التحتية، فضلاً عن التشاور بشأن الأوضاع الإقليمية في السودان والصومال وليبيا.

وأكد أهمية الجهود الجارية للتوصل إلى توافق داخل دول حوض النيل بشأن القضايا الخلافية المرتبطة باتفاقية عنتيبي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، مع رفض الإجراءات الأحادية والتمسك بقواعد القانون الدولي.

وأشار صلاح حليمة إلى أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة في المباحثات، حيث جرى التأكيد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام وصولاً إلى حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، لافتاً إلى تطابق الموقفين المصري والأوغندي في دعم القضية الفلسطينية.

تداعيات التوترات الإقليمية

وشدد على أن مصر تتمسك بحلول سياسية للنزاعات الإقليمية، والحفاظ على وحدة الدول ومؤسساتها، ورفض التدخلات غير النظامية، في ظل التحديات المرتبطة بالطاقة والأمن الغذائي وتداعيات التوترات الإقليمية.

