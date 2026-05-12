صلاح حليمة: كلمة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الأفريقية الفرنسية

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة نيروبي حملت أهمية كبيرة، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الفرنسية الأفريقية.

وأوضح حليمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON، أن القمة تجمع مختلف الدول الأفريقية مع فرنسا في إطار جديد وغير مسبوق من التعاون المشترك، بما يعكس تطورًا ملحوظًا في طبيعة العلاقات بين الجانبين.

وأشار إلى أن العلاقات الفرنسية الأفريقية كانت تعتمد تاريخيًا على الدول الناطقة بالفرنسية، إلا أن انعقاد القمة بعد توقف استمر نحو 9 سنوات يعكس تحولًا مهمًا في شكل التعاون السياسي والاقتصادي بين فرنسا والقارة الأفريقية.

وأكد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية أن القمة تعبر عن رغبة متبادلة لدى الجانبين في توسيع نطاق الشراكة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بعيدًا عن الأطر التقليدية التي حكمت العلاقات الفرنسية الأفريقية خلال العقود الماضية.

