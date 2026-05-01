بعد وفاة عبدالرحمن أبوزهرة.. صلاح عبدلله في رسالة مؤثرة: «مش عايزكم تزعلوا عليا أوي.. كفاية نص ساعة»

تحدّث الفنان صلاح عبد الله، عن مفهوم الوفاء الحقيقي بعد رحيل الفنانين، مؤكدًا أن ما يبقى للإنسان ليس المظاهر الكبيرة، بل السيرة الطيبة .

وقال صلاح عبدلله: «مش عايزكم تزعلوا عليا أوي.. كفاية نص ساعة أو ربع ساعة وعيشوا حياتكم عادي».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": «أنا ممكن أقول لما أموت عملتوا إيه، بس مش دلوقتي».

وتابع حديثه قائلاً إن ظهور عبد الرحمن أبو زهرة خلال اللقاء حمل قدراً كبيراً من الإنسانية والدفء، وهو ما انعكس علي حالة التأثر التى شعر بها كل من شاهد الفيديو.

وأشار الفنان إلى أهمية الوفاء مع الفنانين، خاصة عندما يتقدم بهم العمر ويمرون بظروف صحية صعبة ،مشيرا على أن النجوم بعد رحيلهم لا يرون إلا ما يقدمه لهم الناس من دعاء ومحبّة.

وشهدت الساعات الأخيرة في حياة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة تدهورا ملحوظا في حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة شديدة استدعت نقله إلى المستشفى ووضعه تحت الرعاية الطبية المكثفة.

وبحسب ما كشفته أسرته، فقد عانى الفنان الراحل من أزمات صحية متتالية أثرت على وظائف التنفس والحالة العامة للجسم، ما أدى إلى بقائه داخل العناية المركزة لفترة، وسط متابعة مستمرة من الأطباء.

وأشار أفراد من أسرته إلى أن حالته الصحية شهدت تراجعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، قبل أن يرحل تاركا خلفه مسيرة فنية طويلة قدم خلالها العديد من الأعمال التي صنعت مكانة خاصة له في قلوب الجمهور.

ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة واحدا من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، حيث قدم على مدار مشواره الفني أعمالا متنوعة في السينما والدراما والمسرح، وتميز بصوته وأدائه الذي جعله من الأسماء البارزة في تاريخ الفن المصري.