ضبط 2200 عبوة عصير ومياه غازية و4 طن دقيق فاخر مجهول المصدر بالغربية

تمكنت حملات مديرية التموين بالغربية، من ضبط 2200 عبوة عصير ومياه غازية مغشوشة ومجهولة المصدر و4 طن دقيق فاخر مجهول المصدر، وسلع ولحوم فاسدة فى مراكز كفرالزيات والمحلة وسمنود.

حملات تموينية

جاء ذلك في إطار توجيهات و تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ، واللواء دكتورعلاء عبد المعطي محافظ الغربية وبمتابعة ميدانية من المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية ، وإشراف الدكتور محمد أبو عيطة وكيل المديرية ، تم تنفيذ حملات تموينية مكبرة على الأسواق والمحال والمخازن والمصانع بنطاق المحافظة لضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع الغذائية وحماية حقوق المواطنين.

تحرك أمني

ونفذت حملة من إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بالمرور بكفر الزيات وتمكنت من ضبط مخزن مواد غذائية بدون ترخيص و ضبط عدد (1500 زجاجة) عصير مانجو مجهولة المصدر و منسوب إنتاجها لكيانات غير مرخصة، وضبط (1200 قطعة) بسكويت مجهول المصدر وتم التلاعب في تواريخ الصلاحية الخاصة به، و700 زجاجة) مياه غازية مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص.

ردع مخالفين

كما تمكنت حملة من إدارة تموين بندر المحلة الكبرى وبالاشتراك مع الطب البيطري من تحرير محاضر جنح تموينية جاءت كالتالي (2) محضر اشتباه في صلاحية مفروم دجاج بإجمالي كمية (270 كجم) مفروم دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي، ومحضر اشتباه في صلاحية أسماك رنجة مدخنة بإجمالي (250 كجم)، ومحضر ذبح خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقوانين المنظمة، و(4) محاضر عدم إعلان أسعار للسلع والأنشطة المختلفة.

التحفظ على المضبوطات

كما نفذت إدارة تموين سمنود حمله تموينية للتفتيش على الأسواق بدائره سمنود وأسفرت عن ضبط مصنع حلويات لحيازته (4 طن) دقيق فاخر بدون فواتير تدل على مصدره، وضبط (180 كجم) سمن صفراء بدون بيانات أو مستندات، وضبط (500 كجم) لبان طبيعي بدون بيانات أو مستندات إنتاج.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.