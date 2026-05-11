معاشات وتأمين طبي.. حزمة قرارات اجتماعية لهذه الفئة

​في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لأعضائها، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً رسمياً تضمن مجموعة من القرارات الهامة التي تخص تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدعم الصحي المقدم للموسيقيين وأسرهم.

و​تأتي هذه القرارات لتشمل عدة جوانب حيوية، بدءاً من المعاشات الشهرية وصولاً إلى المساهمات في العمليات الجراحية والفحوصات الطبية.

​تحسين المعاشات والدعم الغذائي

و​أعلنت النقابة عن زيادة المعاشات بنسبة 10%، ليصل إجمالي قيمة المعاش إلى 2750 جنيهاً.

وفي لفتة تكافلية، قررت النقابة ذبح العجول وتوزيع لحومها على أعضاء الجمعية العمومية، وأصحاب المعاشات، والأرامل، وذلك للتخفيف من الأعباء المعيشية.

​طفرة في ملف الرعاية الطبية

و​شهد الملف الطبي النصيب الأكبر من التحديثات، حيث تم رفع سقف الدعم المادي للعديد من الخدمات الصحية والعمليات الحرجة وفقاً للآتي:

​عمليات القلب: تم رفع الحد الأقصى لتغطية التكاليف من 40 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

​الأشعة الطبية: زادت قيمة الدعم المقدم للأشعة من 4 آلاف جنيه لتصبح 5 آلاف جنيه.

​التحاليل الطبية: تم رفع قيمة الدعم المخصص للتحاليل من 2500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه.

​الحالات الحرجة: تقرر زيادة الدعم المخصص لكافة الحالات الطبية ذات الخطورة المماثلة، لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية للأعضاء.

وقوف إلى جانب الموسيقيين

و​أكدت النقابة أن هذه البيانات مستمدة من بيان رسمي صادر عنها، مشددة على التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب الموسيقيين وتطوير منظومة الخدمات النقابية بما يتماشى مع التحديات الراهنة.

في حب الراحل هاني شاكر

أعلنت أكاديمية الفنون بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية عن إقامة ندوة خاصة بعنوان «في حب الفنان الراحل هاني شاكر.. أمير الغناء العربي»، تكريمًا لمسيرته الفنية الكبيرة وإسهاماته البارزة في عالم الغناء العربي وذلك برعاية الدكتورة نبيلة حسن رئيسة أكاديمية الفنون، والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين.

وتشهد الندوة حضور نخبة من نجوم الغناء والموسيقى، إلى جانب عدد كبير من محبي الفنان الراحل هاني شاكر، يتقدمهم الفنان مصطفى كامل، والدكتور علاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية، فيما يدير الندوة الإعلامي طارق مرتضى المتحدث الرسمي للنقابة.

وتقام الندوة في تمام السادسة مساء الأربعاء المقبل بقاعة قاعة ثروت عكاشة، وسط توقعات بحضور واسع من الفنانين والإعلاميين ومحبي الطرب الأصيل.