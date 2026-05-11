قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غيبوبة ووفيات.. شهادات صادمة لأسر مرضى تركوا العلاج بسبب "الطيبات"
ترامب: سنستولي على اليورانيوم الإيراني ونراقبهم من الفضاء
بعد إحراجه.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بالبحيرة : تعالى جنبى احسن يفتكروا حاجة
ترتيب المجموعة الأولى في الدوري المصري قبل الجولة الأخيرة
ملتقى المرأة بالجامع الأزهر: الرفق بالقوارير صمام أمان لاستقرار المجتمعات
مدبولي يتفقد مصنعا للأعمدة الهيكلية والحديد بأكتوبر ويؤكد دعم الدولة للصناعة وتوطين التكنولوجيا
بالقانون.. الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة
إصابة وجرح بالوجه.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة البحيرة
قوات الإحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة جنوب سوريا
رئيس الوزراء يجري بجولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المصانع بالمنوفية
3.8 مليار دولار.. نتنياهو يثير الجدل بتصريح حول تقليل اعتماد إسرائيل على دعم أمريكا
وظائف شاغرة في شركة الكهرباء.. الشروط وطريقة التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

معاشات وتأمين طبي.. حزمة قرارات اجتماعية لهذه الفئة

حزمة اجتماعية
حزمة اجتماعية
قسم الخدمات

​في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لأعضائها، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بياناً رسمياً تضمن مجموعة من القرارات الهامة التي تخص تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدعم الصحي المقدم للموسيقيين وأسرهم.

و​تأتي هذه القرارات لتشمل عدة جوانب حيوية، بدءاً من المعاشات الشهرية وصولاً إلى المساهمات في العمليات الجراحية والفحوصات الطبية.

​تحسين المعاشات والدعم الغذائي

و​أعلنت النقابة عن زيادة المعاشات بنسبة 10%، ليصل إجمالي قيمة المعاش إلى 2750 جنيهاً. 

وفي لفتة تكافلية، قررت النقابة ذبح العجول وتوزيع لحومها على أعضاء الجمعية العمومية، وأصحاب المعاشات، والأرامل، وذلك للتخفيف من الأعباء المعيشية.

​طفرة في ملف الرعاية الطبية

و​شهد الملف الطبي النصيب الأكبر من التحديثات، حيث تم رفع سقف الدعم المادي للعديد من الخدمات الصحية والعمليات الحرجة وفقاً للآتي:

​عمليات القلب: تم رفع الحد الأقصى لتغطية التكاليف من 40 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

​الأشعة الطبية: زادت قيمة الدعم المقدم للأشعة من 4 آلاف جنيه لتصبح 5 آلاف جنيه.

​التحاليل الطبية: تم رفع قيمة الدعم المخصص للتحاليل من 2500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه.

​الحالات الحرجة: تقرر زيادة الدعم المخصص لكافة الحالات الطبية ذات الخطورة المماثلة، لضمان تقديم أفضل خدمة علاجية للأعضاء.

وقوف إلى جانب الموسيقيين

و​أكدت النقابة أن هذه البيانات مستمدة من بيان رسمي صادر عنها، مشددة على التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب الموسيقيين وتطوير منظومة الخدمات النقابية بما يتماشى مع التحديات الراهنة.

في حب الراحل هاني شاكر

أعلنت أكاديمية الفنون بالتعاون مع نقابة المهن الموسيقية عن إقامة ندوة خاصة بعنوان «في حب الفنان الراحل هاني شاكر.. أمير الغناء العربي»، تكريمًا لمسيرته الفنية الكبيرة وإسهاماته البارزة في عالم الغناء العربي وذلك برعاية الدكتورة نبيلة حسن رئيسة أكاديمية الفنون، والفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين. 

وتشهد الندوة حضور نخبة من نجوم الغناء والموسيقى، إلى جانب عدد كبير من محبي الفنان الراحل هاني شاكر، يتقدمهم الفنان مصطفى كامل، والدكتور علاء سلامة وكيل نقابة المهن الموسيقية، فيما يدير الندوة الإعلامي طارق مرتضى المتحدث الرسمي للنقابة.

وتقام الندوة في تمام السادسة مساء الأربعاء المقبل بقاعة قاعة ثروت عكاشة، وسط توقعات بحضور واسع من الفنانين والإعلاميين ومحبي الطرب الأصيل.

حزمة اجتماعية نقابة الموسيقيين المهن الموسيقية الموسيقيين الحماية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

اتحاد الكرة

‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

الزمالك و اتحاد العاصمه

هل تعرض الزمالك للظلم أمام اتحاد العاصمة؟.. 4 خبراء أجانب يحسمون الجدل

سبب نزول آية الكرسي

ما هو سبب نزول آية الكرسي؟.. قصة عجيبة

كانت بتهرب من الضرب فسقطت من البلكونة.. ضبط المتهم في التسبب بإصابة زوجته بعد سقوطها من مرتفع ببورسعيد

كانت بتهرب من الضرب.. ضبط الزوج المتسبب في سقوط زوجته من البلكونة ببورسعيد

ييس توروب

خرج من حالة الصمت.. كواليس غضب توروب في الأهلي

ترشيحاتنا

جورج وسوف

بعد غياب عامين.. جورج وسوف ينتهى من تسجيل أغنيتين جديدين

عمرو دياب ويسرا

لما جبريل عبر "الحكاية": عمرو دياب بيرفض المجاملات ومأحرجش يسرا زي ما اتقال

فرقة الرقص الحديث

فرقة الرقص الحديث تستعد لتقديم عرض شهرزاد بالأوبرا

بالصور

بالأحمر النارى.. طارق العريان وزوجته يتبادلان الرومانسية فى آخر ظهور لهما

بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما
بالاحمر النارى.. زوجة طارق العريان يتبدلان الرومانسة فى اخر ظهور لهما

بـ البوركينى.. زوجة إمام عاشور تنشر صورة عائلية من أحدث ظهور

بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية
بالمايوه البوركينى..زوجةإمام تنشر صورة عائلية

جرأة و جمال.. دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى
جرأة و جمال..دينا فؤاد تثير الجدل بفستان فيروزى

طريقة عمل الكفتة المشوية في الفرن

طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.
طريقه عمل الكفته المشويه في الفرن.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد