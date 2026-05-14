قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كواليس أزمة «أدوية السطح» في سوهاج.. لجنة تفتيش تكشف الواقعة وتحرك عاجل من الصحة| صور
لبنان: قبل الجولة الثالثة من المفاوضات.. لبنانيون يريدون العيش في سلام وأمان
وفاة الفنان الجزائري عبد العزيز مسكود عن عمر 73 عامًا
علي أبو جريشة: يحيى الكومي غرق الإسماعيلي.. وجميع المجالس مسؤولة عن الهبوط
بث مباشر.. رئيس الوزراء يشهد احتفالية إطلاق المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل
مصر تعلن إطلاق أكبر وأول مرصد لسوق العمل عالميا
نادي الزمالك يستقبل بعثة اتحاد العاصمة الجزائري بالورود في القاهرة
سيارات شبابية 2026 سعرها 950 ألف جنيه
إيران .. زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة بردسير في محافظة كرمان
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مصر تقفز للمركز الثاني عالميا في التدريب.. ومدبولي يشهد إطلاق المليون رخصة دولية لتأهيل الشباب
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يطلق مبادرة المليون رخصة دولية ومرصد سوق العمل بصندوق تطوير التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يعين نجوم دولة التلاوة بالمساجد الكبرى والمقارئ النموذجية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قراراً وزارياً غير مسبوق يقضي باعتماد وتعيين نخبة من أبرز نجوم وأعلام "دولة التلاوة" المصرية لقراءة السورة وإحياء شعائر صلاة الجمعة في كبرى المساجد والمساجد الجامعة بجمهورية مصر العربية. 

كما شمل القرار اختيار هؤلاء المبدعين كأعضاء أساسيين ومشرفين في المقارئ النموذجية التابعة للمديريات الإقليمية في مختلف المحافظات، في سعي حثيث لتعميم الجمال القرآني في كافة ربوع الوطن.

ويأتي هذا القرار في إطار الرؤية الجديدة لوزارة الأوقاف التي تضع الارتقاء بالأداء القرآني ونشر المنهج الوسطي المستنير في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى الوزارة من خلال الاستعانة بكبار القراء والمبتهجين إلى تقديم نموذج تلاوة يجمع بين الانضباط التام لأحكام التجويد والقراءات وبين جماليات الصوت والأداء التي تميزت بها المدرسة المصرية عبر العقود، مما يضمن وصول رسالة القرآن الكريم إلى قلوب المصلين وعقولهم بأسلوب إيماني مؤثر.
 

وقد أكدت وزارة الأوقاف أن عملية اختيار هؤلاء النجوم لم تكن عشوائية، بل استندت إلى معايير فنية ودعوية دقيقة جداً، تشمل سلامة الأحكام المخارجية، وقوة الصوت وعذوبته، والقدرة على تجسيد المعاني القرآنية من خلال التلاوة، بما يسهم في تعزيز الارتباط الوجداني بكتاب الله تعالى. 

كما تهدف الوزارة من خلال "المقارئ النموذجية" إلى تحويلها لمدارس تعليمية رفيعة المستوى، تعمل على نقل خبرات هؤلاء النجوم إلى الأجيال الناشئة من الحفاظ والقراء، لضمان استمرارية ريادة مصر العالمية في هذا المجال.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن تخصيص قراء بعينهم لسورة الجمعة في المساجد الكبرى يهدف إلى إحياء هذه السنة النبوية والمباركة بأفضل صورة ممكنة، مما يضفي صبغة من الروحانية والخشوع على يوم الجمعة، ويجعل من المسجد مركزاً ثقافياً ودينياً يجذب المصلين بجماليات التلاوة المصرية الفريدة التي تعد من أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية في العالم الإسلامي.

وتشدد وزارة الأوقاف على أن هذا المشروع يمثل بداية لسلسلة من المبادرات النوعية التي تستهدف رعاية أهل القرآن وإعداد جيل متمسك بقيم دينه السمحة، ومسلح بأعلى درجات الإتقان في تلاوة كتاب الله، تأكيداً على أن رسالة "دولة التلاوة" ستظل حية وباقية، تمتد بجمالياتها وأثرها الطيب إلى كل مكان.
 

نجوم دولة التلاوة أسامة الأزهري وزارة الأوقاف تعيين قراء السورة المساجد الكبرى جماليات التلاوة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

صورة ارشيفية

قبل عيد الأضحى.. التأمينات تستعد لموعد صرف معاشات يونيو

مشاجرة بسبب كلاب

خناقة ستات.. كواليس مشاجرة نسائية بسبب إطعام الكلاب في أكتوبر

الغندور

«الغندور» يفتح النار ويُثير الجدل: لماذا لم يطلب الأهلي حكامًا أجانب لمباراة المصري؟

أسعار الذهب اليوم

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026

سعر الدولار

أعلى سعر شراء للدولار اليوم الخميس 14 مايو

الحجر الأسود

هل يشفع الحجر الأسود للمسلمين يوم القيامة؟.. تعرف على فضله وحقيقة شفاعته

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

ترشيحاتنا

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

طاجن الخضار

خفيفة ومُغذّية .. وصفة اقتصادية لطاجن الخضار في الفرن

قطر

قطر تدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال ومستوطنين المسجد الأقصى

بالصور

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

لعزومات عيد الأضحى..طريقة عمل ريش الضانى بالخضراوات

طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش الضانى بالخضروات

مقادير بسيطة.. طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا بتلو بالمشروم

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد
اطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد