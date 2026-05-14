وزير الأوقاف يعين نجوم دولة التلاوة بالمساجد الكبرى والمقارئ النموذجية

أصدر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قراراً وزارياً غير مسبوق يقضي باعتماد وتعيين نخبة من أبرز نجوم وأعلام "دولة التلاوة" المصرية لقراءة السورة وإحياء شعائر صلاة الجمعة في كبرى المساجد والمساجد الجامعة بجمهورية مصر العربية.

كما شمل القرار اختيار هؤلاء المبدعين كأعضاء أساسيين ومشرفين في المقارئ النموذجية التابعة للمديريات الإقليمية في مختلف المحافظات، في سعي حثيث لتعميم الجمال القرآني في كافة ربوع الوطن.

ويأتي هذا القرار في إطار الرؤية الجديدة لوزارة الأوقاف التي تضع الارتقاء بالأداء القرآني ونشر المنهج الوسطي المستنير في مقدمة أولوياتها، حيث تسعى الوزارة من خلال الاستعانة بكبار القراء والمبتهجين إلى تقديم نموذج تلاوة يجمع بين الانضباط التام لأحكام التجويد والقراءات وبين جماليات الصوت والأداء التي تميزت بها المدرسة المصرية عبر العقود، مما يضمن وصول رسالة القرآن الكريم إلى قلوب المصلين وعقولهم بأسلوب إيماني مؤثر.



وقد أكدت وزارة الأوقاف أن عملية اختيار هؤلاء النجوم لم تكن عشوائية، بل استندت إلى معايير فنية ودعوية دقيقة جداً، تشمل سلامة الأحكام المخارجية، وقوة الصوت وعذوبته، والقدرة على تجسيد المعاني القرآنية من خلال التلاوة، بما يسهم في تعزيز الارتباط الوجداني بكتاب الله تعالى.

كما تهدف الوزارة من خلال "المقارئ النموذجية" إلى تحويلها لمدارس تعليمية رفيعة المستوى، تعمل على نقل خبرات هؤلاء النجوم إلى الأجيال الناشئة من الحفاظ والقراء، لضمان استمرارية ريادة مصر العالمية في هذا المجال.

وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن تخصيص قراء بعينهم لسورة الجمعة في المساجد الكبرى يهدف إلى إحياء هذه السنة النبوية والمباركة بأفضل صورة ممكنة، مما يضفي صبغة من الروحانية والخشوع على يوم الجمعة، ويجعل من المسجد مركزاً ثقافياً ودينياً يجذب المصلين بجماليات التلاوة المصرية الفريدة التي تعد من أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية في العالم الإسلامي.

وتشدد وزارة الأوقاف على أن هذا المشروع يمثل بداية لسلسلة من المبادرات النوعية التي تستهدف رعاية أهل القرآن وإعداد جيل متمسك بقيم دينه السمحة، ومسلح بأعلى درجات الإتقان في تلاوة كتاب الله، تأكيداً على أن رسالة "دولة التلاوة" ستظل حية وباقية، تمتد بجمالياتها وأثرها الطيب إلى كل مكان.

