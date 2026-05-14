الإسكندرية.. حملات على الأسواق والمنشآت لمتابعة الالتزام بالاشتراطات القانونية والبيئية

نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية حملات على الأسواق والمحال التجارية والكافيهات، لمتابعة الالتزام بالاشتراطات القانونية والبيئية ومعايير النظافة وإغلاق المنشآت المخالفة، وفرض النظام وسيادة القانون.

وأوضح حي أول العامرية أن إدارات الحي قامت، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بشن حملة استهدفت التفتيش على المنشآت بمنطقتي "العامرية البلد وعبد القادر"، أسفرت عن تحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات ومحضرين مخالفة قانون البيئة، و14 محضرًا لإدارة منشآت بدون ترخيص، و13 محضر إشغالات طريق، و4 محاضر حماية المستهلك، وعدم إعطاء فواتير شراء، و5 محاضر صحة الغذاء.

كما أسفرت عن تحرير 3 محاضر أمن وسلامة صحة مهنية، و3 محاضر لشركة مياه الشرب، والتحفظ على 71 حالة إشغالات ومركبة صغيرة للسير عكس الاتجاه، وغلق وتشميع 7 ورش حرفية ومحال تجارية غير ملتزمين بمواعيد الغلق المنصوص عليها، وتحصيل مبلغ 30500 جنيه غرامات فورية.

ووجه حي ثان المنتزه 4 إنذارات لمحال عامة، وإغلاق 3 منشآت مخالفة لمواعيد العمل، وتحصيل 6 آلاف جنيه غرامة فورية لعدم الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق.

وقام حي غرب بحملة بنطاق الحي لمتابعة الالتزام بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة ترشيدا لاستهلاك الكهرباء، وتم غلق وتشميع 3 محال وتوقيع غرامة فورية بمبلع 6 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزامهم بميعاد الغلق.