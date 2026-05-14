الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

السلع التموينية
السلع التموينية
محمد البدوي

قال الإعلامي أحمد موسى إن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أصبح محل نقاش واسع بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتجه منذ سنوات إلى دراسة آليات تطوير منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه.

مستقبل الدعم العيني

وأكد أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين يطرحون تساؤلات عديدة بشأن مستقبل الدعم العيني، وما إذا كانت الحكومة تتجه للتخلي عنه، موضحًا أن الدكتور شريف فاروق رد على هذه التساؤلات خلال تصريحات خاصة للبرنامج.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة المصرية ملتزمة بشكل كامل بحماية الفئات الأولى بالرعاية والحفاظ على منظومة الأمن الغذائي، مشددًا على أن أي تطوير في منظومة الدعم يستهدف تعزيز كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، دون المساس بحقوق المواطنين محدودي الدخل.

برامج الحماية الاجتماعية

وأوضح شريف فاروق أن هناك رؤية متكاملة لتطوير برامج الحماية الاجتماعية بما يحقق أكبر استفادة للمواطن، لافتًا إلى أن أي خطوات مستقبلية تخضع لدراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.

توفير دعم الخبز والسلع التموينية

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الدولة تتحمل سنويًا عشرات المليارات من الجنيهات لتوفير دعم الخبز والسلع التموينية، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم المواطنين وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

منظومة الدعم الحالية

وأضاف أن ملايين المواطنين يستفيدون من منظومة الدعم الحالية، بما يعكس الدور الاجتماعي للدولة وحرصها على تحقيق الاستقرار المجتمعي.

تطوير مرتقب لمنظومة الدعم 

وأوضح شريف فاروق أن أي تطوير مرتقب لمنظومة الدعم سيمنح المواطن مرونة أكبر في اختيار احتياجاته الأساسية، إلى جانب منع تسرب الدعم لغير المستحقين والتصدي لعمليات الاتجار بالدعم، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ملفات الأمن القومي

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة لم ولن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه ملف الدعم أو الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل أحد أهم ملفات الأمن القومي المصري.

ملف الحماية الاجتماعية 

كما شدد على أن عبد الفتاح السيسي يولي ملف الحماية الاجتماعية اهتمامًا كبيرًا، مع استمرار العمل على توفير السلع الاستراتيجية والحفاظ على مخزون آمن يلبي احتياجات المواطنين.

وفي السياق ذاته، قال أحمد موسى إن هناك حالات كانت تحصل على الدعم رغم امتلاكها سيارات حديثة، مؤكدًا ضرورة توجيه الدعم لمن يستحقه فقط.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن بعض الدول نجحت في تطبيق منظومة الدعم النقدي، والتي تمنح المواطنين حرية اختيار السلع والخدمات المناسبة لهم، كما تسهم في خلق منافسة بين الشركات ومنافذ البيع، بما يعود بالنفع على المستفيد النهائي.

وأشار إلى أن الدعم النقدي يساعد كذلك في تقليل حلقات التداول والهدر، مع توجيه موارد الدولة بصورة أكثر كفاءة للفئات الأولى بالرعاية.

التموين وزير التموين السلع التموينية أحمد موسى

إطلالة جريئة.. سينتيا خليفة فى العرض الخاص لفيلم أسد

