ياسمين صبرى بإطلالة أنثوية خلال وصولها مهرجان كان السينمائي

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها بظهورها الأخير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

تفاصيل إطلالة ياسمين صبرى..

ووصلت ياسمين صبري مدينة كان لحضور مهرجان كان السينمائي.

وظهرت ياسمين صبرى ، بإطلالة انيقة و مميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا باللون الكحلى القصير فوق الركبة.

كما اختارت ياسمين صبري ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات الشعر لتتناسب مع ظهورها.



وتتميز ياسمين صبرى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.