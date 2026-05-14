حلم ياسين منصور.. محمد أضا يكشف تحركات الأهلي لتطوير قطاعات الناشئين

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن تحركات النادي الأهلي من أجل تطوير قطاع الناشئين بالنادي، وذلك في ظل رغبة كبيرة من نائب رئيس النادي ياسين منصور في ذلك.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «قلنا قبل نحو شهر ونصف أن حلم ياسين منصور الاستثمار وتطوير قطاعات الناشئين بالنادي الأهلي»، مشيرًا إلى أن هذا تفكير واستثماري وإداري بحت من النادي الأهلي.

وأردف قائلًا: «ياسين منصور حلمه أن يقوم باستثمارات في قطاعات الناشئين، وتم وضع خطة كبيرة جدًا وبدأ تنفيذها قبل يوم وذلك من خلال رحلة قام بها سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي، إلى بلجيكا وهولندا».

وذكر أضا أن سيد عبد الحفيظ سافر إلى بلجيكا وهولندا في الأيام الماضية، في إطار التحركات الخاصة بإعادة هيكلة قطاع الناشئين بالنادي.

وأوضح أضا أن عبد الحفيظ عقد في رحلة بلجيكا خمسة اجتماعات مع مدربين أجانب للاستقرار على اختيار اثنين منهم لتولي منصب المدير الفني لقطاع الناشئين والمدير الإستراتيجي للتطوير، على أن يعمل الثنائي تحت إشراف مدير عام مصري للقطاع.

وأضاف أن في رحلة هولندا عقد مسؤولو الأهلي جلسات مع مختصين ومسؤولين تابعين لنادي أياكس أمستردام، لبحث إمكانية تطبيق نفس الإستراتيجية الفنية والتربوية الخاصة بقطاع الناشئين بالنادي الهولندي داخل الأهلي، وذلك عبر الاستعانة بخمسة مدربين لفرق القطاع المختلفة، بالإضافة إلى مدير فني أجنبي للقطاع مع استمرار وجود مدير قطاع مصري.