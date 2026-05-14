أمير هشام: السنغالي ميندي يدخل دائرة الترشيحات في الأهلي لخلافة ديانج

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي يتابع السنغالي دومينيك ميندي لاعب وسط فريق اتحاد الشرطة العراقي والذي يجيد اللعب في مركزي 6 و 8.

وقال هشام عبرتصريحات إذاعيه: دومينيك ميندي لديه مميزات جيدة، وعقده ينتهي في ختام الموسم الحالي، وهو من ضمن الترشيحات داخل النادي الأهلي.

وأضاف: قرار التعاقد مع دومينيك ميندي سيكون وفقًا لرؤية الجهاز الفني وإدارة الكرة بالنادي الأهلي، خصوصا بعدما تأكد رحيل أليو ديانج إلى فالنسيا الإسباني في نهاية الموسم الجاري.

وأشار إلى أن دومينيك يمتاز باللعب بكلتا القدمين، وصاحب الـ26 عامًا قيمته التسويقية نصف مليون يورو، وخاض 40 لقاء هذا الموسم وسجل 4 وصنع مثلها.