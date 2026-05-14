بسمة وهبة تهاجم «آدم وطني» بسبب الأهلي: «مين زقك على النادي؟» | فيديو

واصلت الإعلامية بسمة وهبة، انتقادها لطريقة تعامل وكيل اللاعبين آدم وطني مع ملف لاعبي النادي الأهلي، متسائلة عن طبيعة الأسلوب الذي يتبعه في تصريحاته الإعلامية: «هل دي يعني اللي إنت بتعمله ده، دي طريقة وكلاء لاعبين؟»، مؤكدة أن ما يحدث لا يليق بوكيل لاعبين يتعامل مع نادٍ بحجم الأهلي، الذي وصفته بأنه «أكبر نادي في إفريقيا والوطن العربي».

وأضافت "وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، توقيت هذه التصريحات حساس للغاية في ظل منافسات الدوري، معتبرة أن الحديث المتكرر عن رحيل لاعبين أو بقائهم “غصباً عن النادي” يثير القلق والتساؤلات.

وقالت: «إنت بتهدد الأندية بأن اللاعب الفلاني حيرحل واللاعب العلاني حيقعد وغصباً عن النادي؟ ده على أساس إيه؟»، مؤكدة أنها لا تفهم دوافع هذا الأسلوب أو الهدف منه.

كما تساءلت الإعلامية بسمة وهبة عمن يقف وراء هذا التصعيد تجاه الأهلي، قائلة: «مين زقك على الأهلي يا باشا؟»، محذرة من أن أي محاولة للصدام مع النادي ستؤدي إلى خسائر كبيرة.

وفي ختام حديثها، كشفت أنها علمت بوجود قرار داخل النادي الأهلي بعدم التعامل مع آدم وطني، مطالبة الإدارة باتخاذ إجراءات قانونية ضده، وقالت بوضوح: «أنا بطالب النادي الأهلي النهاردة إنه لازم ياخد إجراء قانوني ضدك يا آدم يا وطني»، مؤكدة بصفتها «بنت النادي الأهلي» رفضها لأي تعامل مستقبلي معه في الصفقات.