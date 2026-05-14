قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القضية رقم 17.. محمد أضا يكشف سبب وقف القيد الجديد في الزمالك
كان مفقودا في كاب درعة.. العثور على جثة جندي أمريكي ثان بالمغرب
تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14 مايو 2026
أعمال مستحبة في يوم عرفة.. أفضل الطاعات والأدعية لنيل المغفرة والرحمة
موعد صرف «تكافل وكرامة» لشهر مايو لـ4.7 مليون أسرة مستفيدة
عبد الغني العيادي: القارة الأوروبية تواجه تحديا أخلاقيا بعد عودة الحرب لأراضيها
أريد فقط أن أعيش.. صرخة طفل مصاب بضمور العضلات تتحول إلى رسالة إنسانية
15 بندا.. خطة دولية لنزع سلاح حماس ونقل السلطة في غزة
بدايات متواضعة وحلم كروي.. تفاصيل جديدة من رحلة توأم الكرة المصرية
رواشين جدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لبطولة خليجي 27
نهائي الكونفدرالية.. خوان بيزيرا يطلب المشاركة أساسيا مع الزمالك
رغم نفي أبو ظبي.. عراقجي يهاجم الإمارات على زيارة نتنياهو المزعومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رواشين جدة.. الكشف عن الشعار الرسمي لبطولة خليجي 27

كأس الخليج 2027
كأس الخليج 2027
رباب الهواري

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لـ كأس آسيا 2027 السعودية™️، إطلاق الهوية الرسمية لبطولة كأس الخليج العربي “خليجي 27”، ضمن التحضيرات الجارية لاستضافة مدينة جدة للبطولة خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026.

وتشهد البطولة إقامة منافسات كأس الخليج للمرة الأولى في مدينة جدة، في خطوة تمثل امتدادًا جديدًا لمسيرة البطولة التاريخية.

وتحمل الهوية الجديدة طابعًا مستوحىً من روح الخليج وتفاصيل مدينة جدة، حيث جاء تصميم الشعار مستلهمًا من “الرواشين” التاريخية التي اشتهرت بها جدة البلد، راسماً شكل كأس البطولة، في خطوة تعكس ارتباط البطولة بالإرث الثقافي والمعماري للمدينة، وتمنح الهوية طابعًا بصريًا يعبّر عن أصالة المكان وحداثة الحدث.

كما استُلهمت ألوان الهوية من ألوان هوية المملكة العربية السعودية، إلى جانب الألوان الزاهية التي عُرفت بها مدينة جدة، إضافةً إلى درجات اللون الفيروزي المستوحاة من شواطئ الخليج العربي، بما يعكس الطابع البحري والترابط الثقافي والجغرافي بين دول الخليج العربية.

وأكد الاتحاد الخليجي لكرة القدم أن الهوية الجديدة تعكس الشغف الكبير الذي تحمله جماهير الخليج تجاه البطولة، وتجسِّد ما تمثله كأس الخليج من روابط أخوية وتاريخ رياضي واجتماعي ممتد بين شعوب المنطقة، إلى جانب إبراز التطور المتسارع الذي تشهده كرة القدم الخليجية على مختلف المستويات.

وبهذه المناسبة، قال السيد جاسم سلطان الرميحي، الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم: "إن شعار بطولة كأس خليجي 27 جاء أنيقًا، ويحمل الكثير من المضامين العميقة التي يجسد خلالها أهمية الرمزية الخليجية للحدث الذي يُقام على أرض المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "أن الشعار حمل معانٍ كبيرة ترمز إلى الإرث الهائل للبطولة التي تُمثل شعوب المنطقة، كما يأخذ الشعار الإلهام من الثقافة الخليجية، ويحتفي باستضافة المملكة العربية السعودية للنسخة الـ 27 من البطولة المرموقة التي كانت شاهدة على بزوغ نجم العديد من اللاعبين الكبار، بالإضافة إلى التنوّع الغني الذي يُثري المجتمع في المنطقة"، مشيرًا إلى أن الاتحاد يولي اهتمامًا كبيرًا بها لما تحمله من معانٍ سامية، وما لها من قيمة تسويقية وجماهيرية كبيرة.

وثمّن الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم الجهود الكبيرة المبذولة لإبراز هذا العمل، الذي يُعد بصمة واضحة ومستدامة في تاريخ كرة القدم الخليجية.

وأوضح أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم أن اللجنة المنظمة قد أنهت كافة الترتيبات النهائية المتعلقة بحفل القرعة، الذي سيقام في التاسع عشر من الشهر الجاري في ميدان الثقافة - مبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة التاريخية، لافتًا إلى أن البطولة تحظى باهتمام كبير على أعلى المستويات في المملكة العربية السعودية، في تأكيد على الحرص الكبير من أجل إنجاح الحدث، وتقديم نسخة مميزة وبمعايير احترافية عالية.ومن جانبها، أكدت السيدة مي الهلابي الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة لـ كأس آسيا 2027 السعودية™️ أن الهوية الجديدة صُممت لتعكس روح البطولة وخصوصية استضافتها في جدة، من خلال مزج العناصر التراثية والثقافية للمدينة مع الطابع الخليجي المعروف للبطولة، بما يخلق هوية بصرية قريبة من الجماهير الخليجية.

وأضافت أن استضافة جدة للبطولة للمرة الأولى تمثل محطة مهمة في تاريخ كأس الخليج، مشيرةً إلى أن البطولة تحمل قيمة خاصة لدى الجماهير الخليجية، فيما تسعى اللجنة المحلية المنظمة إلى تقديم نسخة تعكس مكانة المملكة وخبرتها المتنامية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

ويأتي إطلاق الهوية بالتزامن مع العدِّ التنازلي لإقامة مراسم سحب القرعة المقررة يوم 19 مايو الجاري في جدة التاريخية، وسط ترقب جماهيري وإعلامي واسع، باعتبار البطولة واحدة من أبرز الأحداث الرياضية الخليجية وأكثرها قربًا من الجماهير.

كأس آسيا اخبار الرياضة الاتحاد السعودي السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

أسعار الكهرباء الجديدة

أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة.. القائمة الكاملة لكافة الشرائح

أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان

زكي عبدالفتاح

خاص - زكي عبدالفتاح: نصحت أندية أمريكا بعدم ضم إمام عاشور.. ويجب شكوى أدم وطني في الفيفا

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 5 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

ترشيحاتنا

قطر

قطر تدين اقتحام وزير بحكومة الاحتلال ومستوطنين المسجد الأقصى

الطفل زين وامام

على طريقة إمام عاشور.. الطفل زين موهبة صغيرة تسرق الأضواء بهدف في ركلات الترجيح

فيروس هانتا

طرق الوقاية من فيروس هانتا

بالصور

صور تذكارية.. أبناء تامر حسني وطليقته رفقة محمد صلاح

أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح
أبناء تامر حسنى و طليقته رفقة اللاعب محمد صلاح

بوسي تثير الجدل بفستان قصير فى أحدث ظهور لها

بوسي تثير الجدل
بوسي تثير الجدل
بوسي تثير الجدل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل
جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل
جنا عمرو دياب تثير الجدل بفستان أسود دانتيل

عزاء عبد الرحمن أبو زهرة .. كبار نجوم الفن يُقدّمون واجب العزاء | صور

نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد