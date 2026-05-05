الدوري السعودي | الاتحاد يهدر نقطتين بتعادل مع الخلود

سيطر التعادل السلبي على مواجهة الاتحاد السعودي وضيفه الخلود في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 31 من دوري روشن السعودي.

ولم ينجح الفريقان في إحراز أي أهداف لهما طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي واقتسام النقاط.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط خلف التعاون صاحب المركز الخامس، وهو أحد المراكز المؤهلة لتصفيات بلوغ مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

في المقابل، رفع الخلود رصيده إلى 31 نقطة في المركز الرابع عشر، وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام الهلال يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:-

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

الدفاع: حسن كادش – أحمد شراحيلي – ماريو ميتاي – كارلو سيميتش.

الوسط: عوض الناشري – دانيلو بيريرا – أحمد الجليدان – حسام عوار.

الهجوم: ستيفن بيرجوين – يوسف النصيري.