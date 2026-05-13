ضبط سيدة لاتهامها بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية

في إطار مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات - مقيمة بالجيزة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية لإستخدامها فى النصب على المواطنين من خلال الإعلان بمواقع التواصل الإجتماعى عن توافر مستندات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وعقب الإتفاق معهم تقوم بإرسالها لهم عبر أحد التطبيقات عقب إصطناعها ببرامج تعديل الصور كنموذج، وتطلب منهم تحويل مبالغ مالية على محافظ إلكترونية تمهيداً لتسليمهم تلك المستندات على خلاف الحقيقة، وتقوم عقب ذلك بغلق هاتفها والإستيلاء على تلك الأموال.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وضبط بحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطها الإجرامى" - 2 بطاقة دفع إلكترونى).. وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.