مدرسة خاصة تلزم الأهالي بدفع مصروفات العام القادم بزيادة 40 ألف جنيه..والتعليم تحقق

استغاث جلال نصار ولي أمر بوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، حيث قال : ان مدرسة ابنه الخاصة ، أرسلت لهم تنبيه بضرورة دفع نسبة من مصروفات العام الدراسي القادم 2026 / 2027 قبل حلول 30 مايو 2026 .

وقال ولي الأمر : النسبة المطلوب دفعها تأتي لزيادة المصروفات عن النسب المقررة سنويا (7%)؛ ببندين الاول يتعلق بالأنشطة Activity fees؛ والثانى: مساعدات تعليمية Learning Resources؛ وكأن مصروفات المدرسة الباهظة غير كافية للإنفاق على الأنشطة والمساعدات التعليمية وكأننا ندفع المصروفات لله.

وأضاف الأب : عند الاستفسار عن مجمل مصروفات العام القادم (2026/2027) فوجئنا بزيادة جديدة قدرها 20 الف جنيه على المصروفات الأساسية (ليكون مجمل الزيادات خارج المصروفات الأساسية بقيمة 40 ألف جنيه).

واستكمل الأب استغاثته : لذا نطالب وزير التربية والتعليم بالتدخل ، و تشكيل لجنة لمراجعة الزيادات على المصروفات ، للوقوف على كم وحجم التضخم الذى حدث فى المصروفات والبنود والقرارات والزيادات التى تقع على كاهل الأسرة "المصرية والله المصرية" التى قررت تعليم أبناءها هذا النوع من التعليم المتميز.

أول رد من وزارة التربية والتعليم

ومن جانبه ، حرص شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم على التفاعل السريع والرد على شكوى الأب المنشورة بفيس بوك

حيث كتب المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليقا على استغاثة الأب جاء نصه كالتالي :

رجاء ارسال بيانات المدرسة للتحقيق في الامر ، وبالمناسبة لم تصدر اي قرارات من الوزير بخصوص نسب المصروفات للعام المقبل

وكان قد أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة بصدد إعداد لائحة متكاملة ومنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية في مصر

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتم الإعلان عن تفاصيل اللائحة الجديدة المنظمة لعمل المدارس الخاصة والدولية في مصر خلال الفترة المقبلة