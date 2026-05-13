صدمه قطار أثناء عمله .. إصابة موظف في السكة الحديد بالدقهلية

أصيب موظف في السكة الحديد داخل محطة قطار المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث صدمه قطار أثناء أعمال صيانة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بتصادم قطار بشخص أثناء أعمال صيانة في محطة قطار المنصورة.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة إبراهيم علي الدمرداش علي السكري- 43 عاما، مقيم في سمنود بالغربية، موظف بالسكة الحديد، بـ"كسر في الضلوع - كسر في القدم اليسرى - كدمات بالجسم".

ونقل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.