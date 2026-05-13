محافظ الدقهلية يهنئ نادي بلقاس سيتي لتأهله لدوري المحترفين

هنأ اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مجلس إدارة نادي بلقاس سيتي، والجهاز الفني، واللاعبين، وجماهير النادي، وأهالي مركز بلقاس وأبناء الدقهلية، بمناسبة تأهل الفريق إلى دوري المحترفين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز الرياضي يُعد مصدر فخر لمحافظة الدقهلية،

ويعكس ما يتحقق من نتائج إيجابية في قطاع الرياضة على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ أن صعود الفريق جاء نتيجة ثمرة جهد جماعي مخلص، ودعم الدكتور محمد عبد الغفار رئيس مجلس إدارة النادي، وإصرار حقيقي من اللاعبين والجهاز الفني، والحفاظ على المستوى الفني والانضباطي الذي ظهر به خلال الموسم، والذي أهّله عن جدارة واستحقاق للانضمام إلى دوري المحترفين.

وأشار "مرزوق" إلى أن محافظة الدقهلية تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الرياضي، وتعمل في إطار توجيهات القيادة السياسية على دعم الكيانات الرياضية ورعاية المواهب الشابة، من خلال تحسين البنية التحتية الرياضية، وتوفير مناخ داعم للأندية في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

كما أشاد المحافظ الدور الذي تقوم مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمود عبد العظيم مدير المديرية وكيل الوزارة، كما ثمن دور إدارات الأندية الشعبية في تأهيل الفرق والكوادر الرياضية، مؤكدًا أن تأهل نادي بلقاس سيتي إلى دوري المحترفين يُعد خطوة مهمة في مسيرة النادي ويستحق كل الإشادة والتقدير.

جاء صعود فريق نادي بلقاس سيتي لدوري المحترفين بعد فوزه على نادي الأوليمبي السكندري بضربات الترجيح بعد التعادل في المباراة التي أقيمت بينهما بنتيجة 2/2 .