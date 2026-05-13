محافظة الدقهلية: تحسين جودة الأداء وضمان الاستجابة لاحتياجات المواطنين بالمركز التكنولوجي

تفقد اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد بالدقهلية، المركز التكنولوجي بمركز ومدينة شربين، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة التعامل مع طلباتهم وشكواهم، وإنجاز ملفات التصالح وتقنين أوضاع أملاك الدولة، والرد على نقاط المتغيرات المكانية، ذلك بحضور محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة شربين.

كما التقى بعدد من مديري الإدارات بالمركز، وأكد أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة الميدانية للخدمات التي تأتي في إطار الحرص على تحسين جودة الأداء وضمان كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل الجاد لتلبية احتياجات المواطنين، كما تفقد مركز إصدار التراخيص، وإدارة المتغيرات المكانية، والإدارة الهندسية، كما تابع أعمال التطوير الجارية بكورنيش النيل بمدينة شربين.