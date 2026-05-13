الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
علامات في القدم قد تكشف الإصابة بمرض خطير

أسماء عبد الحفيظ

حذّرت الدكتورة أمل محمد أخصائي القلب والأوعية الدموية، من أن القدمين قد تكونان مرآة حقيقية لصحة الجسم، حيث يمكن أن تظهر عليهما علامات مبكرة تكشف الإصابة بأمراض خطيرة مثل السكري، ومشكلات الدورة الدموية، وأمراض الأعصاب، قبل ظهور أعراض واضحة في أماكن أخرى من الجسم.

وأوضحت محمد من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن كثيرًا من الأشخاص يتجاهلون التغيرات التي تحدث في القدمين، رغم أنها قد تكون إنذارًا مبكرًا يستدعي الفحص الطبي السريع لتجنب مضاعفات صحية خطيرة.

تنميل القدمين علامة لا يجب إهمالها

أشار الأطباء إلى أن الشعور المتكرر بالتنميل أو الوخز في القدمين قد يكون من أبرز العلامات المبكرة على وجود اضطراب في الأعصاب، خاصة لدى مرضى السكري.

وأكدوا أن ارتفاع مستوى السكر في الدم لفترات طويلة قد يؤدي إلى تلف الأعصاب الطرفية، وهو ما يسبب فقدان الإحساس أو الشعور بوخز مستمر في القدمين.

برودة القدمين بشكل غير طبيعي

ومن العلامات التي حذر منها الأطباء أيضًا الشعور الدائم ببرودة القدمين حتى في الأجواء الحارة، وهو ما قد يشير إلى ضعف في الدورة الدموية أو ضيق في الشرايين.

وأوضحوا أن هذا العرض قد يكون مرتبطًا بأمراض الشرايين الطرفية، والتي تؤثر على تدفق الدم إلى الأطراف السفلية.

تغير لون القدم أو الأصابع

كما أشار الخبراء إلى أن تغير لون القدمين أو الأصابع إلى اللون الأزرق أو الشاحب قد يكون علامة على نقص وصول الدم بشكل كافٍ إلى الأطراف.

وفي بعض الحالات، قد يدل هذا التغير على مشكلات خطيرة في الأوعية الدموية تحتاج إلى تدخل طبي عاجل.

جروح لا تلتئم بسهولة

وأكد الأطباء أن بطء التئام الجروح في القدمين من العلامات المهمة التي قد تكشف الإصابة بمرض السكري أو ضعف الدورة الدموية.

وأشاروا إلى أن ارتفاع السكر في الدم يؤثر على قدرة الجسم على التئام الجروح، مما يجعلها عرضة للالتهاب أو العدوى.

تورم القدمين بشكل متكرر

ومن الأعراض التي تستدعي الانتباه أيضًا تورم القدمين بشكل متكرر دون سبب واضح، حيث قد يرتبط ذلك بمشكلات في القلب أو الكلى أو الكبد.

وأوضح الخبراء أن احتباس السوائل في الجسم قد يظهر أولًا في الأطراف السفلية قبل أن يتطور إلى أعراض أكثر خطورة.

ألم في القدم أثناء المشي

كما حذر الأطباء من الشعور بألم في القدم أو الساق أثناء المشي لمسافات قصيرة، حيث قد يكون ذلك علامة على ضعف تدفق الدم إلى العضلات.

ويُعد هذا العرض من المؤشرات المبكرة لأمراض الشرايين التي قد تتطور إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب.

تشققات شديدة وجفاف غير طبيعي

وأشار الخبراء إلى أن الجفاف الشديد في القدمين أو ظهور تشققات عميقة في الكعب قد يعكس مشكلات في التغذية أو اضطرابات في الغدة الدرقية أو السكري.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وشدد الأطباء على ضرورة التوجه إلى الطبيب عند ملاحظة أي من هذه العلامات بشكل متكرر أو مستمر، مؤكدين أن التشخيص المبكر يساعد بشكل كبير في السيطرة على المرض ومنع المضاعفات.

نصائح للحفاظ على صحة القدمين

ونصحت بضرورة الاهتمام بنظافة القدمين يوميًا، وفحصهما بشكل دوري، وارتداء أحذية مريحة، مع ضبط مستوى السكر في الدم لدى المرضى، وممارسة النشاط البدني لتحسين الدورة الدموية.

