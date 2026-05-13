دينية النواب تطالب بزيادة بند الصيانة بموازنة وزارة الأوقاف.. صور

أكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على ضرورة إعادة النظر في بند الصيانة في وزارة الأوقاف وفي أي جهة، وضرورة إعادة هيكلة الصيانة للحفاظ على أصول وممتلكات الوزارة وشدد على ضرورة زيادة برامج الصيانة، وتغيير ثقافة الصيانة في مختلف الجهات.

وتابع: نريد أن تكون موازنتنا قادرة على خدمة الأهداف المحددة.

وأكد ممثل وزارة الأوقاف، مستخلصات في المديريات لصيانة المساجد متوقفة في مديريات الأوقاف في المحافظات بسبب الصرف ووزارة المالية.

وقالت النائبة إنجي مراد، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن المبالغ المخصصة لبند تكاليف البحوث والتطوير والتأهيل والتدريب ضعيفة جداً، فلا يصح أن يكون المبلغ 479 ألف جنيه في السنة، يجب تعزيز هذا البند، لتحقيق المستهدفات.

وأكد الدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة، أن برامج التدريب والتأهيل للأئمة أولوية قصوى ويجب الاهتمام بهذا البند وتوفير اعتماداته المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، لمناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها، وفيما يخص هيئة الأوقاف المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.